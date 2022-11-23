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Алматинцев и жителей двух областей предупредили об опасности в горах

Алматинцев и жителей двух областей предупредили об опасности в горах Фото: unsplash
В связи со сложной снеголавинной обстановкой в горных районах Алматы, Алматинской и Жетысуской областей возможны самопроизвольные сходы снежных лавин. Не исключается массовый сход лавин. Об этом Zakon.kz сообщили в ГУ "Казселезащита" МЧС РК.

Также в ведомстве отметили, что в горных районах юга и юго-востока сохраняется высокая степень снеголавинной обстановки.

"Просим воздержаться от походов в горы в ближайшие дни и не выходить на открытые заснеженные склоны гор".ГУ "Казселезащита"

По данным ведомства, за прошедшие сутки, 22 ноября, и 23 ноября утром наблюдались сильные осадки, сильный ветер. В отдельных бассейнах рек снегозапасы превышают месячную норму в 2,5 раза. В эти дни в горной местности наблюдался сильный ветер (порывы до 26 м/с), что способствовало значительному метелевому переносу и осложнению лавинной обстановки.

"Аналогичная ситуация со значительной высотой снега наблюдалась в ноябре 1941, 1963, 1965, 2003, 2004 и 2016 годов. Сход самопроизвольных снежных лавин в ноябре 2016 года отмечался в Алматы и Алматинской области. Массовый сход лавин наблюдался 22 ноября 2016 года в бассейне реки Киши Алматы и р. Турген – уроч. Батан".ГУ "Казселезащита"

Подразделениями "Казселезащиты" по всем областям проводятся обследования лавиноопасных участков, выдаются рекомендации и брошюры "Осторожно лавина", выставляются блокпосты по ограничению доступа населения и автотранспорта в зоны лавинного риска, а также выставляются дополнительные предупреждающие щиты.

В ведомстве отметили, что все работы проводятся в контакте с департаментами по чрезвычайным ситуациям и РГП "Казгидромет".

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 24 ноября 2022 года. Согласно прогнозу, ожидаются туман, гололед, усиление ветра, метель.

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