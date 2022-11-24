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Дождь, снег, метель – прогноз погоды в Казахстане на 25 ноября

прогноз погоды в Казахстане Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 25 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части республики ожидается снег. Только на западе – погода без осадков.

По республике синоптики прогнозируют туман, гололед, усиление ветра, на севере, северо-западе, востоке РК – метель. 

"На юго-востоке Акмолинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), на севере Карагандинской, ночью на юге Северо-Казахстанской, на востоке Костанайской, днем на северо-востоке Восточно-Казахстанской, на юге Павлодарской областей – сильный снег". РГП "Казгидромет"

В Астане – переменная облачность, осадки, временами дождь, снег, метель, гололед, туман. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2...-4°С, днем с дальнейшим понижением.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +12...+14°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +10...+12°С.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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