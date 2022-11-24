В Казахстане из перечня государств с льготным налогообложением исключат один из штатов США

Подготовлен проект приказа министра финансов, которым вносятся изменения в перечень государств с льготным налогообложением, сообщает Zakon.kz.





В частности, вносится поправка об исключении из перечня государств с льготным налогообложением штата Делавэр Соединенных Штатов Америки.

Как поясняется, поправка вносится в связи с тем, что распространение Конвенции между Казахстаном и США об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал на штат Делавэр подтверждено уполномоченным органом США.

В соответствии с налоговым законодательством США ставка федерального подоходного налога варьируется от 10 до 37% для физических лиц, а для юридических лиц составляет единую ставку 21%, говорится в документе.

При этом указывается, что для обеспечения обмена налоговой информацией между Казахстаном и США применяется ст. 26 Налоговой конвенции, Многосторонняя конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам и Соглашение о совершенствовании международной налоговой дисциплины.

Планируется, что приказ будет введен в действие с 1 декабря 2022 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 7 декабря.