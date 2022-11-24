На западе Казахстана отметили лучших представителей бизнеса

В торжественной церемонии награждения лауреатов традиционного конкурса "Парыз-2022" принял участие аким области Гали Искалиев. Данный конкурс проводится на протяжении 15 лет.

Главная его цель – формирование и повышение корпоративной социальной ответственности перед обществом у субъектов частного предпринимательства. В фойе Казахского драмтеатра им.Х.Букеевой была также представлена выставка продукции местных предпринимателей.





Фото: пресс-служба акимата ЗКО



"Цель поощрения предпринимателей премией "Парыз" заключается в том, чтобы общество знало ответственных представителей бизнеса, которые разрабатывают собственную стратегию корпоративной социальной ответственности, заключающуюся в своевременной и полной выплате заработной платы, уплате налогов и иных платежей, эффективной форме организации труда, соблюдении законодательства. Важное значение имеет помощь и поддержка социально уязвимых слоев населения. Мы благодарим их за добрые дела, за честное ведение своего дела, за помощь и поддержку малообеспеченных граждан. Социально ответственные предприниматели обеспечивают доход не только себе, но и своим сотрудникам, по возможности помогают другим нуждающимся. Надо отдать им должное, что в это сложное время, несмотря на возникающие проблемы, находят время и силы, чтобы помогать нуждающимся. Пусть их благие дела станут достойным примером для подрастающего поколения". Гали Искалиев





Фото: пресс-служба акимата ЗКО



Лауреатами премии "Парыз-2022" стали следующие предприятия и крупные компании Западно-Казахстанской области:

в номинации "Лучшее социально ответственное предприятие" – АО "Казбургаз" и ТОО "Чингирлауское хлебоприемное предприятие";

"Лучшее предприятие в области охраны труда" – ТОО "ТМК-КазТрубПром" и ИП "Әділ";

"Лучший коллективный договор" – АО "Зенит" и ТОО "Уральская торгово-промышленная компания";

"За вклад в экологию" – ТОО "Жайыкмунай" и ИП "Сартаев";

"Лучший социальный проект года" – "Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в.".





Фото: пресс-служба акимата ЗКО



В ходе мероприятия были также награждены передовики производства и ветераны труда.