Китай ужесточил карантин из-за роста суточной заболеваемости коронавирусом

В Китае зарегистрировали 31 444 новых случая заболевания COVID-19, что превышает предыдущий пик в апреле, когда в Шанхае ввели общегородскую изоляцию, которая продлилась два месяца, сообщает Zakon.kz.

В Китае ужесточили локдаун в связи с ростом заражений COVID-19. Ежедневные показатели достигли рекордно высокого уровня. В среду, 23 ноября, в стране было зарегистрировано 31 444 новых случая, сообщает Sky News.

Власти Чжэнчжоу объявили о пятидневном карантине, который включает массовое тестирование в восьми районах города.

Населению города в 6,6 млн жителей приказали оставаться дома, за исключением покупки продуктов питания и лекарств.

Жителей Пекина предупредили, что они должны подтвердить отрицательный результат на COVID-19, чтобы иметь доступ в любое общественное здание.

Официальные лица заявили, что для входа в торговые центры, гостиницы, правительственные здания и фабрики теперь требуется подтверждение отрицательного теста на КВИ, действующий в течение 48 часов. Ограничения также усилили в портовом городе Гуанчжоу и Шицзячжуане на севере Китая.

Власти Китая отстаивают свою стратегию нулевой терпимости к COVID-19, заявляя, что это необходимо для спасения жизней и предотвращения перегруженности медицинской системы.

