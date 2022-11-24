Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Китай ужесточил карантин из-за роста суточной заболеваемости коронавирусом

коронавирус в Китае Фото: pixabay
В Китае зарегистрировали 31 444 новых случая заболевания COVID-19, что превышает предыдущий пик в апреле, когда в Шанхае ввели общегородскую изоляцию, которая продлилась два месяца, сообщает Zakon.kz.

В Китае ужесточили локдаун в связи с ростом заражений COVID-19. Ежедневные показатели достигли рекордно высокого уровня. В среду, 23 ноября, в стране было зарегистрировано 31 444 новых случая, сообщает Sky News.

Власти Чжэнчжоу объявили о пятидневном карантине, который включает массовое тестирование в восьми районах города.

Населению города в 6,6 млн жителей приказали оставаться дома, за исключением покупки продуктов питания и лекарств.

Жителей Пекина предупредили, что они должны подтвердить отрицательный результат на COVID-19, чтобы иметь доступ в любое общественное здание.

Официальные лица заявили, что для входа в торговые центры, гостиницы, правительственные здания и фабрики теперь требуется подтверждение отрицательного теста на КВИ, действующий в течение 48 часов. Ограничения также усилили в портовом городе Гуанчжоу и Шицзячжуане на севере Китая.

Власти Китая отстаивают свою стратегию нулевой терпимости к COVID-19, заявляя, что это необходимо для спасения жизней и предотвращения перегруженности медицинской системы.

Читайте также

Информацию о "кредитной амнистии" и списании займов прокомментировали в АРРФР

Чиновники проиграли 507 млн тенге в казино: АФМ провело проверку

Дождь, снег, метель – прогноз погоды в Казахстане на 25 ноября

Данияр Кунафин
COVID-19 Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 21 ноября
Забор, улица, Бесагаш, Алматинская область, перекрытие, владелец
В селе под Алматы у улицы нашелся владелец, перегородивший жителям доступ к домам
валюта, обменные пункты
Курсы валют на 23 ноября в обменниках Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления