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В Уральске прошел форум на тему честности и коррупции

В Уральске прошел форум на тему честности и коррупции Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Во Дворце школьников и молодежи Уральска прошел областной форум "Адал ұрпақ – жарқын болашақтың кепілі", в котором приняли участие более 50 учащихся из районов области.

Организаторы форума – Центр дополнительного образования "Дарын" областного управления образования – собрали самых активных представителей добровольных школьных клубов "Адал ұрпақ". Со школьниками встретились также представители областного управления внутренней политики, представители управления превенции Антикоррупционной службы по ЗКО, члены и руководители клубов "Адал ұрпақ".

Добровольные школьные клубы "Адал ұрпақ" были созданы в 2016 году в целях формирования антикоррупционной культуры в школьной среде в контексте духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания. На сегодняшний день по области функционируют 309 клубов, общее количество участников насчитывает 5210 человек.

"Главная цель мероприятия – обмен опытом между участниками, формирование антикоррупционной культуры среди подрастающего поколения. На форум съехались лидеры клубов со всех районов области. Учащиеся задавали много вопросов, в том числе: как поступить на государственную службу, в правоохранительные органы, можно ли за короткий срок построить Новый Казахстан, как искоренить коррупцию. В настоящее время в стране реализуется Антикоррупционная концепция на 2022-2026 годы, где пошагово указано, в каком году будут вноситься конкретные изменения в определенные законы. Таким образом, будут приложены все усилия не столько для борьбы с коррупцией, сколько для ее профилактики".Глава управления превенции Антикоррупционной службы по ЗКО Биржан Хайруллин


В Уральске прошел форум на тему честности и коррупции

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Руководитель отдела воспитательной работы и дополнительного образования управления образования ЗКО Фарида Сулейменова сказала, что ребятам необходим такой прямой контакт с профессионалами, экспертами, чтобы росло поколение грамотных с правовой точки зрения граждан, способных применять эти знания в повседневной жизни, воспринимающих коррупционные проявления как нарушение своих гражданских прав и готовых эти права защищать.

Ученик 10 класса СОШ №3 города Аксая Ныгметолла Бердалы подчеркнул, что коррупция искоренит себя полностью в том случае, если с младенчества ребенку будут внушать, что взяточничество – это плохо, и взрослые должны показывать пример подрастающему поколению в этом.

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Анастасия Московчук
Западно-Казахстанская область Уральск
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