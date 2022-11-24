В Астане парень после ссоры с родителями пытался спрыгнуть с моста

Фото: Zakon.kz

24 ноября в полицию Астаны обратились очевидцы, заявив о том, что неизвестный забрался на арку моста "Рамстор" и самостоятельно не может слезть. На место прибыли специальные службы, сообщает Zakon.kz.

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