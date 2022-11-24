В Астане парень после ссоры с родителями пытался спрыгнуть с моста
Фото: Zakon.kz
24 ноября в полицию Астаны обратились очевидцы, заявив о том, что неизвестный забрался на арку моста "Рамстор" и самостоятельно не может слезть. На место прибыли специальные службы, сообщает Zakon.kz.
Сотрудниками УП района "Сарыарка" в ходе проверки установлено, что 21-летний житель столицы после ссоры с родителями хотел спрыгнуть, однако позже передумал.
По данному факту начато досудебное расследование.
Как рассказали в пресс-службе столичного департамента полиции, парню будет оказана психологическая помощь.
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