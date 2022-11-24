В СКО дочь нашла тело убитой матери на веранде

В селе Советское на веранде дома дочь нашла тело погибшей 56-летней матери с признаками насильственной смерти. Она обратилась в отдел полиции района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 1 ст. 99 УК РК "Убийство".



По подозрению в убийстве задержан 52-летний житель этого же села. С его слов, 14 ноября в ходе совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры между ним и потерпевшей произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине удары, что привело к смерти.

Мужчина водворен в ИВС.

Назначены необходимые экспертизы. Ведется следствие.