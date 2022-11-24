Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В СКО дочь нашла тело убитой матери на веранде

рация Фото: Zakon.kz
В селе Советское на веранде дома дочь нашла тело погибшей 56-летней матери с признаками насильственной смерти. Она обратилась в отдел полиции района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 1 ст. 99 УК РК "Убийство".

По подозрению в убийстве задержан 52-летний житель этого же села. С его слов, 14 ноября в ходе совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры между ним и потерпевшей произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине удары, что привело к смерти.

Мужчина водворен в ИВС.

Назначены необходимые экспертизы. Ведется следствие.

Читайте также

В Астане парень после ссоры с родителями пытался спрыгнуть с моста

Kia въехала под припаркованный КАМАЗ на трассе в Абайской области

Столичный школьник провалился под лед, спасая котенка

Елена Беляева
Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
легализация автомобилей
Казахстанцы смогут легализовать свои авто за 200 тысяч тенге
торги на бирже
Курс доллара резко вырос на торгах 24 ноября
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 21 ноября
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления