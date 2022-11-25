Антикор СКО: Коррупционеру закрыт доступ на любую должность в квазигоссекторе

Руководством Антикоррупционной службы в целях широкого вовлечения в противодействие коррупции представителей квазигосударственного сектора организована встреча с руководителями организаций и их комплаенс-офицерами.

В мероприятии приняли участие руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области Сергей Перов, первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов, руководитель филиала Академии государственного управления при президенте Лаура Каиржанова, главный комплаенс офицер Северо-Казахстанского университета Инна Джемалединова.

Фото: пресс-служба акимата СКО



"С января 2021 года должностные лица квазигосударственного сектора с любой долей участия государства отнесены к субъектам коррупции. Сегодня на любую должность в квазигоссекторе закрыт доступ коррупционеру. Более того, теперь в случае совершения работником квазигосударственного сектора коррупционного преступления трудовой договор с ним подлежит обязательному расторжению. Основанием для прекращения трудовых отношений с таким работником является не только обвинительный приговор суда, но и прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям", – проинформировал первый заместитель руководителя департамента Айдос Жунисов.

Чтобы не доводить до крайних мер с вытекающими последствиями привлечения к ответственности за коррупцию, для квазигосударственного сектора в законодательство введен антикоррупционный комплаенс.



По Северо-Казахстанской области комплаенс-службы созданы в 70 организациях.

Фото: пресс-служба акимата СКО



В своем выступлении заместитель акима Марат Тасмаганбетов подчеркнул, что созданный с участием государства квазигосударственный сектор имеет ключевое значение для экономики, а основным инструментом обеспечения добропорядочности организаций является эффективная деятельность независимых служб, представленная комплаенсом.

"Руководители должны понимать, что если антикоррупционные комплаенс-службы не будут реально обеспечивать соблюдение соответствующей организацией и ее работниками законодательства о противодействии коррупции, это чревато ответственностью не только дисциплинарной, но при наличии тяжких деяний – уголовной", – предупредил заместитель акима СКО.

Так, в этом году осужден руководитель субъекта квазигоссектора, и. о. директора филиала РГП на ПХВ "Енбек Кызылжар" к штрафу в размере более 5 млн тенге за совершение коррупционного правонарушения.

Фото: пресс-служба акимата СКО



В завершении встречи руководитель Департамента по противодействию коррупции по СКО Сергей Перов подчеркнул, что внедрение антикоррупционного комплаенса является требованием закона и будет на постоянном контроле и мониторинге агентства.