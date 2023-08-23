Антикор: Каждый второй руководитель подразделений МЧС РК – коррупционер

70% коррупционных преступлений в МЧС РК совершают руководители подразделений, причем в коррупции замешан каждый второй из этих руководителей. Об этом 23 августа заявил председатель Антикоррупционной службы Асхат Жумагали, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Антикора, Асхат Жумагали раскритиковал работу МЧС РК по борьбе с коррупцией на совещании с руководством министерства. Он отметил, что за последние пять лет в органах гражданской защиты зафиксировали около 150 случаев коррупции.

Преступления совершают сотрудники министерства по всей стране, чаще всего – в Алматы, Астане, Шымкенте, Костанайской и Алматинской областях. Как правило, речь идет о взяточничестве и хищениях. Руководители подразделений МЧС получают незаконные вознаграждения за то, что подписывают акты проверок пожарной безопасности, выдают разрешения, помогают в трудоустройстве и так далее.

"Вчера в Жетысуской области руководителя отдела ЧС изобличили в получении денежных средств от человека, которого он принял на работу. Зная, что сегодня будет такое мероприятие, все равно идут на преступления. Здесь надо четко действовать с точки зрения профилактики, вносить коррективы в поведение сотрудников. Психологические установки сотрудникам нужно изменить", – подчеркнул Асхат Жумагали.

Ранее Антикор задержал председателя Комитета противопожарной службы МЧС, начальников ДЧС по Шымкенту и Жетысуской области. Их подозревают в системной коррупции – регулярном получении взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, а также принуждении проверяемых организаций к заключению контрактов. Случаи коррупции отмечены также в Алматы, ВКО, СКО и Кызылординской области.

Глава МЧС Сырым Шарипханов признал эти неприглядные факты и пообещал, что в министерстве усилят борьбу с коррупцией.

"Для наших сотрудников это шокирующая информация. Для нас эти люди были одними из передовых сотрудников, достигали определенных успехов. Но тем не менее двуличность – вторая темная сторона жизни этих людей, вот в этом случае и раскрывается. Мы с большим осуждением относимся к этим фактам. Я думаю, из этого мы извлечем соответствующие уроки", – сказал министр.

Асхат Жумагали рекомендовал руководству МЧС усилить превентивную работу среди личного состава, а также провести внутренний анализ коррупционных рисков и внедрить проверку на добропорядочность.

Задержанные ранее по подозрению в коррупции высокопоставленные сотрудники МЧС РК сейчас находятся под арестом.