В Алматы пройдет международный кинофестиваль

С 29 ноября по 3 декабря 2022 года в Алматы пройдет X Международный кинофестиваль студенческих и дебютных фильмов "Бастау".

По данным городского акимата, цель фестиваля – содействие сотрудничеству между молодыми кинематографистами со всего мира, поддержка и продвижение их работ.

"Бастау" предоставляет молодым режиссерам и сценаристам уникальную площадку для реализации собственных проектов". Президент фестиваля Сергей Азимов

В этом году фестиваль откроется казахстанской премьерой фильма "Скоро кончится лето" режиссера Яны Скопиной. Это ее дебют в полнометражном кино.

В центре сюжета ленты история одного лета в многонациональном дворе в 1990 году. Он наполнен музыкой группы "Кино" и ощущением перемен. Главный герой — молодой человек по имени Баха, пытающийся найти себя и влюбляющийся в польскую девушку.

Открытие фестиваля состоится 29 ноября в Казахском национальном театре оперы и балета им. Абая. Закрытие пройдет в кинотеатре Chaplin Cinemas.