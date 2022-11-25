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Можно ли принять на работу граждан РФ, не имеющих заграничного паспорта

можно ли принять на работу гражданина РФ без заграничного паспорта Фото: unsplash
Можно ли принять на работу граждан России без заграничного паспорта, они получили ИИН по внутреннему паспорту РФ, открыли счета и получили дебетные карты в банке. Не будет ли это нарушением? Такой вопрос был задан на сайте электронного правительства, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК ответили, что согласно Соглашению между правительствами Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации и Таджикистана о взаимных безвизовых поездках граждане этих государств независимо от места проживания имеют право въезжать, выезжать, следовать транзитом, передвигаться и пребывать на территории государств без виз по одному из действительных документов.

"На основании изложенного гражданин Российской Федерации вправе заключить трудовой договор с работодателем на основании паспорта гражданина Российской Федерации", – резюмировали в Минтруда.

Соглашение было ратифицировано Казахстаном 6 декабря 2001 года.

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