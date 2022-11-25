Смертельное ДТП в Алматинской области: скончались водитель и трое пассажиров

В Алматинской области 23 ноября около 15.00 на трассе Алматы – Кеген – ТЮП автомобиль Toyota выехал на полосу встречного движения и столкнулся с aвтомашиной марки Mitsubishi, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП Алматинской области, в результате аварии на месте скончались 50-летний водитель Toyota и три его пассажира.

Четверо человек из Mitsubishi с различными травмами были доставлены в Центральную районную больницу Иссыка.

"Дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано в ЕРДР УП Енбекшиказахского района по ст. 345 ч. 4 УК РК "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", – сообщил заместитель начальника ДП Алматинской области по следственной работе Рустам Абдрахманов.

По его словам, производство досудебного расследования поручено дознавателям Управления дознания ДП Алматинской области.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в областном Департаменте полиции.