Почему в Казахстане заблокировали сайт ВОЗ

25 ноября 2022 года ряд казахстанцев сообщили, что на территории страны не открывается сайт Всемирной организации здравоохранения. Оказалось, что его заблокировали. Информацию корреспонденту Zakon.kz подтвердили в пресс-службе Талгарского районного суда.

В частности, проблему заметила жительница Алматы Ольга Баимбетова.

"В последнее время у меня перестал открываться сайт Всемирной организации здравоохранения. Я никак не могла понять, в чем же дело. Оказывается, 15 октября 2022 года по решению Талгарского районного суда Алматинской области он был заблокирован на территории Республики Казахстан. Основание – распространение информации о суициде. Об этом сообщил директор Digital Paradigm Елжан Кабышев", – написала алматинка в Facebook.

Фото: Zakon.kz



Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Талгарский районный суд.

"Согласно вынесенному решению Талгарского районного суда от 14 октября 2022 года, рассмотренного гражданского дела по заявлению прокурора Талгарского района (в интересах государства), выступившего с требованием о признании продукции, размещенной в иностранных средствах массовой информации, интернет-ресурсах, незаконной и приостановлении ее распространения на территории республики", – сообщили в пресс-службе.

Судом установлено, что в нескольких интернет-ресурсах, а также на сайте ВОЗ в открытом доступе размещены "сведения о методах, способах и рекомендациях суицида".

"Учитывая всеобщую доступность интернета гражданам, в том числе пользователями которого являются несовершеннолетние дети и молодежь, данная информация представляет опасность в формировании неблагоприятной общественно-социальной ситуации... Принимая во внимание, что одной из высших ценностей в Казахстане признан человек и его жизнь, а на распространяемых интернет-ресурсах содержится информация о способах лишения жизни человека, побуждающая к намеренному лишению собственной жизни, заявление прокурора подлежало удовлетворению". Пресс-служба Талгарского районного суда

Как отмечается, решение вступило в законную силу.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) является органом, направляющим и координирующим международную работу в области здравоохранения в рамках системы ООН.