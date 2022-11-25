Штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахстана

Синоптики обещают туман на большей части регионов страны 26 ноября, сообщает Zakon.kz.

В Жетысуской области временами ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). На севере, в горных и предгорных районах области – низовая метель, туман, гололед.

В горных районах Алматинской области временами сильный снег. На севере, юге и в горных районах – туман, гололед. В Алматы и Конаеве ночью и утром ожидается туман.

В центре Кызылординской области – туман. Ветер северо-восточный, в центре, на востоке, западе области 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

26 ноября на юге, западе, в горных и предгорных районах, 27-28 ноября на юге Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте и Туркестане туман временами ожидается ночью и утром.

На западе, юге Атырауской области и в Атырау ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 м/с.

На юге, в центре Актюбинской области – ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с.

На северо-западе Улытауской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере и востоке Карагандинской области – метель, гололед. Ветер северный, северо-восточный.

На большей части Абайской области ожидается снег, на востоке, юге области – сильный снег, метель. В Семее ожидается резкое понижение температуры воздуха до -21...-23°С с дальнейшим понижением.

На большей части Восточно-Казахстанской области ожидается снег, ночью на севере, востоке области – сильный снег, метель. В Усть-Каменогорске ожидается резкое понижение температуры воздуха до -18...-20°С с дальнейшим понижением.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. В Актау – ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге Павлодарской области ожидается метель. Ветер северный, порывы 15-20 м/с.

26-27 ноября на северо-востоке, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. В Таразе 26-27 ноября ночью и утром – туман.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром – туман.

На севере, юге Костанайской области и в городе Костанае ожидается туман.