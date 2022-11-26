Опубликовано видео из Дворца независимости перед инаугурацией Токаева

26 ноября состоится церемония инаугурации президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Корреспондент Zakon.kz показал, как во Дворце Независимости в Астане собираются гости.

Фото: Zakon.kz



На церемонии инаугурации присутствует политический истеблишмент Казахстана и иностранный дипломатический корпус, аккредитованный в РК.

Фото: Zakon.kz



До инаугурации президента Казахстана остаются считанные минуты. Церемония начнется в 10:50.





Фото: Zakon.kz







Фото: Zakon.kz







Фото: Zakon.kz











Фото: Zakon.kz







Фото: Zakon.kz



Внеочередные выборы президента Казахстана прошли 20 ноября 2022 года. Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров на заседании ведомства 22 ноября 2022 года озвучил окончательные итоги выборов президента страны. Касым-Жомарт Токаев победил на выборах. Он набрал 81,31% голосов.