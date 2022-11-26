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Опубликовано видео из Дворца Независимости перед инаугурацией Токаева

Опубликовано видео из Дворца независимости перед инаугурацией Токаева Фото: Zakon.kz
26 ноября состоится церемония инаугурации президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Корреспондент Zakon.kz показал, как во Дворце Независимости в Астане собираются гости.

Опубликовано видео из Дворца Независимости перед инаугурацией Токаева

Фото: Zakon.kz

На церемонии инаугурации присутствует политический истеблишмент Казахстана и иностранный дипломатический корпус, аккредитованный в РК.

Опубликовано видео из Дворца независимости перед инаугурацией Токаева

Фото: Zakon.kz

До инаугурации президента Казахстана остаются считанные минуты. Церемония начнется в 10:50.


Опубликовано видео из Дворца Независимости перед инаугурацией Токаева

Фото: Zakon.kz


Опубликовано видео из Дворца независимости перед инаугурацией Токаева

Фото: Zakon.kz


Опубликовано видео из Дворца независимости перед инаугурацией Токаева

Фото: Zakon.kz



Опубликовано видео из Дворца Независимости перед инаугурацией Токаева

Фото: Zakon.kz


Опубликовано видео из Дворца Независимости перед инаугурацией Токаева

Фото: Zakon.kz

Внеочередные выборы президента Казахстана прошли 20 ноября 2022 года. Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров на заседании ведомства 22 ноября 2022 года озвучил окончательные итоги выборов президента страны. Касым-Жомарт Токаев победил на выборах. Он набрал 81,31% голосов.

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Анастасия Московчук
Астана
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