Опубликовано видео из Дворца Независимости перед инаугурацией Токаева
Корреспондент Zakon.kz показал, как во Дворце Независимости в Астане собираются гости.
Фото: Zakon.kz
На церемонии инаугурации присутствует политический истеблишмент Казахстана и иностранный дипломатический корпус, аккредитованный в РК.
Фото: Zakon.kz
До инаугурации президента Казахстана остаются считанные минуты. Церемония начнется в 10:50.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Внеочередные выборы президента Казахстана прошли 20 ноября 2022 года. Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров на заседании ведомства 22 ноября 2022 года озвучил окончательные итоги выборов президента страны. Касым-Жомарт Токаев победил на выборах. Он набрал 81,31% голосов.