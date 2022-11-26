Токаев высказался о настоящих героях
Фото: akorda.kz
Герои находятся среди нас. Об этом заявил 26 ноября президент Касым-Жомарт Токаев во время инаугурации, сообщает Zakon.kz.
По его словам, многие сетуют на недостаток истинных героев в наше время.
Но настоящие герои, как заявил Токаев, не там, где яркие софиты, где звучат продолжительные аплодисменты.
"Герои находятся среди нас. Каждый день герои встают у заводского станка, управляют общественным транспортом, садятся за штурвалы самолетов, надевают защитную форму спасателя, спешат на экстренные вызовы пациентов, осваивают военную технику".Касым-Жомарт Токаев
В продолжении он заявил, что подлинные герои просыпаются рано утром в селах, чтобы на наших столах было достаточно еды, и мы могли бы накормить своих маленьких детей и престарелых родителей.
"Наши герои – это предприниматели, начинающие свое собственное дело, открывающие рабочие места, создающие новые возможности для своих сотрудников и их семей. Наши герои – это волонтеры и благотворители, которые безвозмездно дарят обществу свою любовь и энергию, опыт и знания, имущество и финансы".Касым-Жомарт Токаев
Все они являются гордостью и надеждой нашего народа. Именно на людей труда опирается наша страна, заключил глава государства.
Также в своей речи президент отметил, что этот год был особенно важным для всего народа.
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