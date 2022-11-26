Токаев высказался о настоящих героях

Герои находятся среди нас. Об этом заявил 26 ноября президент Касым-Жомарт Токаев во время инаугурации, сообщает Zakon.kz.

По его словам, многие сетуют на недостаток истинных героев в наше время.

Но настоящие герои, как заявил Токаев, не там, где яркие софиты, где звучат продолжительные аплодисменты.

"Герои находятся среди нас. Каждый день герои встают у заводского станка, управляют общественным транспортом, садятся за штурвалы самолетов, надевают защитную форму спасателя, спешат на экстренные вызовы пациентов, осваивают военную технику". Касым-Жомарт Токаев

В продолжении он заявил, что подлинные герои просыпаются рано утром в селах, чтобы на наших столах было достаточно еды, и мы могли бы накормить своих маленьких детей и престарелых родителей.

"Наши герои – это предприниматели, начинающие свое собственное дело, открывающие рабочие места, создающие новые возможности для своих сотрудников и их семей. Наши герои – это волонтеры и благотворители, которые безвозмездно дарят обществу свою любовь и энергию, опыт и знания, имущество и финансы". Касым-Жомарт Токаев

Все они являются гордостью и надеждой нашего народа. Именно на людей труда опирается наша страна, заключил глава государства.

Также в своей речи президент отметил, что этот год был особенно важным для всего народа.