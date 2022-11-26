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Выборы в Сенат пройдут 14 января 2023 года

Выборы в Сенат Фото: пресс-служба Сената
Президент Казахстана подписал указ "О назначении выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан".

В соответствии с пп. 2) ст. 44 Конституции, ст. 69 Конституционного закона от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" в связи с истечением в 2023 году конституционного срока полномочий депутатов Сената Парламента президент постановил:

  1. Назначить на 14 января 2023 года выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

  2. Правительству Республики Казахстан, акимам городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

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