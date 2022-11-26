Алина Дауранова завоевала "золото" на юниорском этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Она стала лучшей на дистанции 1 тыс. метров. Дауранова выиграла с результатом 1:22.107, сообщает Zakon.kz.

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Представительница команды Казахстана по конькобежному спорту Алина Дауранова стала победительницей юниорского этапа Кубка мира в Финляндии, сообщили в НОК.

Второй на финише была полячка Виктория Дабровска. Итальянка Серена Пергер замкнула тройку лучших.

