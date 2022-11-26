В ГТС объяснили, почему в Астане пропадал интернет
Фото: zakon.kz
Причину отсутствия в Астане интернета озвучили в Государственной технической службе КНБ, сообщает Zakon.kz.
В сообщении службы говорится, что из-за аварии на оборудовании электроснабжения на интернет-шлюзах в городе Астане и Акмолинской области зафиксированы сбои на телекоммуникационном оборудовании.
Проведены работы по переходу на резервные источники питания. Сбой электросети не отразился на работоспособности систем, однако возникли сбои в работе сети интернет в городе Астана и Акмолинской области.
В данное время все работает в штатном режиме.
26 ноября в Астане возникли проблемы с доступом к интернету. Работала только мобильная связь.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ