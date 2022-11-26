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В ГТС объяснили, почему в Астане пропадал интернет

zakon.kz Фото: zakon.kz
Причину отсутствия в Астане интернета озвучили в Государственной технической службе КНБ, сообщает Zakon.kz.

В сообщении службы говорится, что из-за аварии на оборудовании электроснабжения на интернет-шлюзах в городе Астане и Акмолинской области зафиксированы сбои на телекоммуникационном оборудовании.

Проведены работы по переходу на резервные источники питания. Сбой электросети не отразился на работоспособности систем, однако возникли сбои в работе сети интернет в городе Астана и Акмолинской области.

В данное время все работает в штатном режиме.

26 ноября в Астане возникли проблемы с доступом к интернету. Работала только мобильная связь.

Константин Вноровский
Астана
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