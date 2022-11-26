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Ситуация в Украине: в Киев прибыли премьер-министры трех европейских стран

Ситуация в Украине 26 ноября Фото: president.gov.ua
Минобороны РФ обвинило США в создании коронавируса с высокой летальностью, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европа проиграет в случае успеха России в Украине, сообщает Zakon.kz.

  • Между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Россия вернула девять военнослужащих, а Украина вернула 12 человек.

  • В Киев прибыли премьер-министры Бельгии Александр Де Кроо, Польши Матеуш Моравецкий и Литвы Ингрида Шимоните. В формате Люблинского треугольника главы правительств обсудили "актуальные вопросы и вызовы" и по итогам обсуждения подписали согласованное совместное заявление. В нем сказано, что стороны выступают "за скорейшее создание международного реестра убытков, нанесенного Украине Россией".

  • Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европа проиграет в случае успеха России в Украине. Моравецкий призвал европейцев продолжать поддерживать Украину, отметив при этом, что "Европа слишком поздно заметила угрозу со стороны России".

  • Мобильные сети в Украине работают на 73%, восстанавливаясь после масштабных перебоев с электроэнергией, сообщили в Минцифры Украины.

  • Киевлянам пообещали, что с 26 ноября отключать свет будут не более, чем на пять часов в день.
    Российское военно-историческое общество планирует добавить в школьные учебники истории под редакцией Владимира Мединского раздел о причинах военных действий в Украине, сообщает РИА Новости.

  • Украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что украинский народ заслуживает того, чтобы жить в дружбе, добрососедстве и процветании со своими славянскими братьями.

  • Экс-премьер Британии Борис Джонсон объявил сбор средств на закупку медикаментов для Украины, сообщает британское издание The Guardian.

  • Минобороны РФ обвинило США в создании коронавируса с высокой летальностью. Утверждается, что полученный модифицированный вирус вызывал гибель 80%заболевших модельных животных. Проведение такого эксперимента говорит о том, что в США отсутствует система государственного надзора за НИОКР в сфере генетической инженерии и синтетической биологии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

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