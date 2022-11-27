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Экибастуз остался без тепла и горячей воды

В Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды Фото: Zakon.kz
По данным "Казгидромета", температура воздуха в Экибастузе составляет -32°С, сообщает Zakon.kz.

27 ноября в 01:20 произошла остановка котлоагрегата №11 из-за разрыва экранных труб. В 01:30 остановились котлоагрегаты №13, 14 и 15 из-за большого расхода сетевой воды, сообщили в пресс-службе Экибастузской ТЭЦ.

По сообщению жителей города, от подачи тепла отключили весь город.

По информации ЭТЦ, производится запуск котлоагрегатов №8 и №14. На местах работают ремонтные бригады. На предприятии отметили, что ближайшее время подача тепла будет восстановлена.


Жителей города попросили не сбрасывать сетевую воду. Сливать сетевую воду из системы нужно только в том случае, если трубы полностью остыли и дом отключен от общей системы теплоснабжения.

Кроме этого, жителей попросили передавать информацию о повреждениях на WhatsApp диспетчерской службы по номеру +7 701 705 49 57. В текстовом сообщении необходимо указать место повреждения.

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Данияр Кунафин
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