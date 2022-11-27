Ким Чен Ын второй раз появился на публике с дочерью

Глава КНДР появился на публике с дочерью во время фотосессии с официальными лицами, участвовавшими в запуске межконтинентальной баллистической ракеты в ноябре, сообщает Zakon.kz.

Лидер Северной Кореи и его дочь встретились с военнослужащими, а также учеными и техническими специалистами, которые работали над недавним запуском межконтинентальной баллистической ракеты типа "Хвасон-17".

По данным южнокорейского агентства Yonhap, девочку зовут Чжу Э. На снимках она запечатлена в длинном черном пальто с меховым воротником. Во время мероприятия Чжу Э держала отца под руку.

На прошлой неделе Ким Чен Ын запустил МБР типа "Хвасон-17". Северокорейский лидер присутствовал на испытательном полигоне с женой и дочерью.