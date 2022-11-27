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Парламент Ирана одобрил законопроект о присоединении к ШОС

Иран присоединяется к ШОС Фото: pixabay
Решение об официальном членстве Ирана в ШОС было принято в сентябре 2021 года по итогам саммита организации в Душанбе, сообщает Zakon.kz.

Парламент Ирана поддержал законопроект о присоединении правительства республики к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает Tasnim.

Представители Исламского совета пришли к согласию на открытом заседании парламента в процессе рассмотрения доклада комиссии по национальной безопасности и внешней политике по законопроекту о присоединении правительства Ирана к ШОС.

Чтобы вступить в ШОС, Иран должен признать документы, которые утвердили с начала создания организации. 15 сентября Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, что позволяет стране вступить в организацию.

ШОС основали 15 июня 2001 года главы Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В статусе постоянных членов – Индия, Пакистан и Таджикистан. Иран имел статус наблюдателя. Наблюдателями в ШОС являются Беларусь и Монголия, а также Исламская Республика Афганистан, де-факто не существующая с августа 2021 года.

ШОС не является военным блоком или открытым регулярным совещанием по безопасности. Задачи организации – укрепление стабильности и безопасности в Евразии, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.

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