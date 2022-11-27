Авария не на ТЭЦ, а в теплосетях – в Минэнерго прокомментировали ситуацию в Экибастузе

Вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов рассказал о ходе работ по устранению аварии на теплосетях в Экибастузе, сообщает Zakon.kz.

В Instagram министерства он пояснил, что "это не авария на ТЭЦ, а авария на теплосетях". ТЭЦ функционирует нормально – резервы и топливо есть.

"Есть пять котлов в работе и пять в резерве, соответственно, ТЭЦ функционирует. По теплосети циркуляция идет по всему городу, за исключением нескольких участков, где остановили подачу тепла, для того чтобы устранить там аварии, определить место, где был порыв, откопать, заменить и заварить трубы. По этой причине пока в трех микрорайонах нет подачи тепла. Сейчас с акимом области все объехали, еще раз посмотрели. Везде расставлены бригады, люди работают, откачивают воду. Там, где воду откачали, меняют участки трубы, ремонтные работы ведутся". Вице министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов





По его словам, было свыше 40 участков, по которым велись работы, больше 20 устранены.

По словам министра, два микрорайона Экибастуза будут всю ночь без тепла. На участке ведутся работы.

Для жителей города акимат открыл колл-центр. Работают все службы.

