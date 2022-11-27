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Токаев прибыл с официальным визитом в Россию

Прибыл в Москву Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию, сообщает Zakon.kz.

Завтра, 28 ноября, в Москве состоятся переговоры глав государств, передает Акорда.

Кроме того, лидеры двух стран в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.


Токаев прибыл в Москву

Фото: akorda.kz



Токаев прибыл в Москву

Фото: akorda.kz


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