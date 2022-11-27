Токаев прибыл с официальным визитом в Россию

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию, сообщает Zakon.kz.

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