Токаев прибыл с официальным визитом в Россию
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию, сообщает Zakon.kz.
Завтра, 28 ноября, в Москве состоятся переговоры глав государств, передает Акорда.
Кроме того, лидеры двух стран в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
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