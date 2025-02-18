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Политика

Токаев прибыл в Иорданию с официальным визитом

Токаев прибыл в Иорданию, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 21:47 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Иорданское Хашимитское Королевство, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в международном аэропорту имени королевы Алии главу нашего государства встретили принц Али бен аль-Хусейн и премьер-министр Иордании Джафар Хасан.

В рамках визита состоятся переговоры с королем Абдаллой II в узком и расширенном составах, по итогам которых будет принят ряд двусторонних документов.

Ранее Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в области Улытау.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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