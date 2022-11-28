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Морозы до 43 градусов и сильные осадки ожидаются в Казахстане

Морозы до 43 градусов и сильные осадки ожидаются в Казахстане Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 29 ноября – 1 декабря: ожидаются осадки и повышение температуры, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, 29-30 ноября в восточных регионах сохранятся морозы, на остальной территории страны ожидается спад температуры.

"30 ноября – 1 декабря на большей части страны ожидается выход южного циклона, который принесет с собой осадки: в горных районах юга и юго-востока – сильные осадки в виде дождя и снега, и повышение температуры воздуха. По республике ожидаются усиление ветра, туман, на юге, юго-востоке – гололед, на севере, востоке, в центре – метель".РГП "Казгидромет"

Также синоптики рассказали, какой будет температура воздуха ночью:

  • на западе страны -5...-15°C;
  • на северо-западе -10...-28°C;
  • в северных регионах -15...-25°C;
  • в центре страны -5...-20°C;
  • на востоке республики -33...-43°C.

Вместе с тем ожидается повышение температуры воздуха на востоке страны до -20...-30°C, на юге – до -7...+3°C, на юго-востоке – от -5...-15°C до 0...-8°C.

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Казгидромет Казахстан
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В понедельник в регионах Казахстана температура воздуха упадет до минус 42
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