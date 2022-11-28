В Китае призвали усилить вакцинацию из-за роста случаев заражений коронавирусом

Заболеваемость увеличилась по всему Китаю с начала октября. Специалисты полагают, что это произошло из-за новых подвариантов штамма "Омикрон", сообщает Zakon.kz.

Последние волны COVID-19 в Китае выявили заразные, но менее смертельные штаммы коронавируса, однако оптимизм проявлять рано. Об этом предупредили эксперты в области общественного здравоохранения, пишет South China Morning Post.



Всего через несколько дней после того, как Китай ослабил некоторые меры по борьбе с КВИ, число случаев заражения достигло нового максимума – 40 052. При этом у 36 304 человек симптомы еще не проявились.

По состоянию на 28 ноября 104 пациентов отнесли к категории тяжелых, на данный момент власти зарегистрировали семь смертельных случаев.

Руководитель отдела эпидемиологии и биостатистики Университета Гонконга Бенджамин Коулинг сказал, что эти данные следует интерпретировать с осторожностью, поскольку обычно между заражением и более тяжелыми клиническими исходами проходит две недели.



По мнению исследователей, необходимо выделять больше ресурсов на лечение серьезных случаев КВИ, а не легких.



Система здравоохранения Китая может оказаться не в состоянии справиться с волнами "Омикрона" в случае всплеска зимой, предупредил Коулинг. Он предположил, что властям, возможно, придется пересмотреть свою стратегию сдерживания, чтобы смягчить последствия.

Власти Китая придерживаются динамичной политики "нулевого COVID", которая заключается в том, чтобы как можно скорее разорвать цепи передачи инфекции с помощью массового тестирования и карантина.

"Если жесткие меры окажутся неустойчивыми, число случаев заболевания будет расти. Если станет невозможно снизить число случаев заболевания до нуля по всей стране, даже при длительном карантине и повторных массовых тестированиях, то, возможно, не останется другого выхода, кроме как отказаться от этих жестких мер". Бенджамин Коулинг

По мнению Коулинга, массовое ПЦР-тестирование следует отменить, а ресурсы перевести в другое место. В частности, ослабить ограничения на поездки, а также усилить вакцинацию среди пожилых людей.



К 11 ноября в материковом Китае около 86% людей старше 60 лет были полностью вакцинированы.



Профессор Дэвид Хуэй Шу-Чонг из Китайского университета Гонконга, который консультирует правительство города по вопросам борьбы с пандемией, также настаивает на повышении уровня вакцинации на материке. По его мнению, политика сдерживания инфекции не является хорошим долгосрочным решением.