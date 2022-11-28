Канело Альварес пригрозил Месси за пинок мексиканской футболки
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Аргентина обыграла Мексику в матче второго тура Чемпионата мира в Катаре со счетом 2:0, а Лионель Месси забил один из голов и сделал результативную передачу.
— 0k paI ™ 🇵🇹 (@ItAintEaseh) November 27, 2022
Some Mexicans idolise this guy you know, here he is kicking a Mexico jersey pic.twitter.com/bW7n4Cu5Zm
Причиной недовольства знаменитого боксера стало не поражение его сборной, а видеокадры в раздевалке аргентинской дружины, где Месси во время празднования победы пнул ногой футболку одного из игроков мексиканского коллектива.
— KILLY!🦍 🇵🇱🇵🇹 (@imnotyour7igga) November 27, 2022
For context pic.twitter.com/xxeJ10Qacc
Канело не оставил без внимания этот поступок аргентинского футболиста и грозно высказался в адрес Месси через свою страницу в Twitter.
"Месси протирал пол нашей футболкой и флагом? Я молюсь Богу, чтобы не встретиться с ним! Аргентина должна уважать Мексику так же, как и я ее. Я говорю не об Аргентине, а о Месси и плохом поступке, который он совершил".Канело Альварес
После второго тура ЧМ-2022 по футболу Аргентина занимает в турнирной таблице группы С второе место. Мексика на четвертой строчке. В заключительном туре групповой стадии, 30 ноября, Аргентина встречается с Польшей, а Мексика – с Саудовской Аравией.