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Канело Альварес пригрозил Месси за пинок мексиканской футболки

Бокс, угроза, Месси Фото: Instagram/canelo
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканский боксер Сауль Канело Альварес рассержен поступком аргентинского футболиста Лионеля Месси. Форвард сборной Аргентины после матча с Мексикой на ЧМ-2022 в раздевалке пнул майку игрока мексиканской команды, сообщает Zakon.kz.

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Аргентина обыграла Мексику в матче второго тура Чемпионата мира в Катаре со счетом 2:0, а Лионель Месси забил один из голов и сделал результативную передачу.

Причиной недовольства знаменитого боксера стало не поражение его сборной, а видеокадры в раздевалке аргентинской дружины, где Месси во время празднования победы пнул ногой футболку одного из игроков мексиканского коллектива.

Канело не оставил без внимания этот поступок аргентинского футболиста и грозно высказался в адрес Месси через свою страницу в Twitter.

"Месси протирал пол нашей футболкой и флагом? Я молюсь Богу, чтобы не встретиться с ним! Аргентина должна уважать Мексику так же, как и я ее. Я говорю не об Аргентине, а о Месси и плохом поступке, который он совершил".Канело Альварес

После второго тура ЧМ-2022 по футболу Аргентина занимает в турнирной таблице группы С второе место. Мексика на четвертой строчке. В заключительном туре групповой стадии, 30 ноября, Аргентина встречается с Польшей, а Мексика – с Саудовской Аравией. 

 

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Месси Лионель
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