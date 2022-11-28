Канело Альварес пригрозил Месси за пинок мексиканской футболки

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканский боксер Сауль Канело Альварес рассержен поступком аргентинского футболиста Лионеля Месси. Форвард сборной Аргентины после матча с Мексикой на ЧМ-2022 в раздевалке пнул майку игрока мексиканской команды, сообщает Zakon.kz.

Заряжайте на зрелищные матчи Чемпионата мира по футболу и выигрывайте призы на 500 млн тенге от Parimatch. Квартиры, наличные, крутые гаджеты и бонусы каждую неделю!

Аргентина обыграла Мексику в матче второго тура Чемпионата мира в Катаре со счетом 2:0, а Лионель Месси забил один из голов и сделал результативную передачу.

Some Mexicans idolise this guy you know, here he is kicking a Mexico jersey pic.twitter.com/bW7n4Cu5Zm November 27, 2022

Причиной недовольства знаменитого боксера стало не поражение его сборной, а видеокадры в раздевалке аргентинской дружины, где Месси во время празднования победы пнул ногой футболку одного из игроков мексиканского коллектива.

Канело не оставил без внимания этот поступок аргентинского футболиста и грозно высказался в адрес Месси через свою страницу в Twitter.

"Месси протирал пол нашей футболкой и флагом? Я молюсь Богу, чтобы не встретиться с ним! Аргентина должна уважать Мексику так же, как и я ее. Я говорю не об Аргентине, а о Месси и плохом поступке, который он совершил". Канело Альварес

После второго тура ЧМ-2022 по футболу Аргентина занимает в турнирной таблице группы С второе место. Мексика на четвертой строчке. В заключительном туре групповой стадии, 30 ноября, Аргентина встречается с Польшей, а Мексика – с Саудовской Аравией.