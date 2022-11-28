Организатор митинга в Астане арестован на 15 суток

Организатора незаконного митинга в Астане арестовали на 15 суток. Об этом Zakon.kz рассказали в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям города.

Согласно данным распространенного сообщения, 27 ноября специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассмотрел два дела в отношении Марата Абиева.

В отношении него составлены два протокола об административных правонарушениях:

за организацию и проведение несанкционированного митинга в нарушение порядка, установленного законодательством о порядке организации и проведения мирных собраний (ч. 7 ст. 488 КоАП РК);

за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции в связи с исполнением ими служебных обязанностей (ч. 1 ст. 667 КоАП РК).

"Из материалов дел следует, что 26 ноября Абиев без получения разрешения местного исполнительного органа организовал митинг по Коргалжинскому шоссе и оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции". Пресс-служба столичного суда

В суде Абиев пояснил, что решил организовать мирный митинг с целью обратить внимание руководства страны на скорейшее рассмотрение проекта по развитию сельского хозяйства.

Кроме того, он утверждал, что противоправных деяний не совершал и за день до даты проведения мирного собрания уведомил акима города о предстоящем мероприятии. Вину в совершении административных правонарушений не признал.

Как отмечено в сообщении суда, прокурор просил суд признать виновным Абиева и подвергнуть аресту на 15 суток.

Также в суде отмечают, что по закону уведомление о проведении мирных собраний подается организатором местному исполнительному органу в срок не позднее чем за пять рабочих дней до дня его проведения.

"По первому факту в суде установлено, что Абиев уведомление в местный исполнительный орган не подавал. Таким образом, Абиевым нарушен установленный порядок организации и проведения мирных собраний. По второму факту из видеозаписи усматривается, что Абиев не реагировал на неоднократные требования сотрудников полиции о соблюдении порядка и отказался прекратить участие в несанкционированном шествии". Пресс-служба столичного суда

В суде вина Абиева установлена фактическими сведениями, содержащимися в протоколе об административном правонарушении, видеозаписью и другими материалами дела.

"Санкцией ч. 7 ст. 488 КоАП предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 15 МРП либо административного ареста на срок до 15 суток. Санкцией ч. 1 ст. 667 КоАП – штраф в размере 30 МРП либо адмарест на срок до 15 суток", – отметили в пресс-службе столичного суда.

В итоге суд признал Абиева виновным в совершении вышеуказанных правонарушений и по обоим правонарушениям наложил административное взыскание в виде административного ареста на 15 суток.

Постановления не вступили в законную силу.

Вечером 26 ноября полицейские пресекли незаконную акцию в Астане. По данным стражей порядка, в одном из ночных клубов было организовано культурно-массовое мероприятие для молодежи. Организатором выступал предприниматель, привлекший порядка 300 молодых людей.

Также сообщалось, что в этот же день в Астане возникли проблемы с доступом к интернету. Позднее причину отсутствия в Астане интернета озвучили в Государственной технической службе КНБ.