Антиядерная политика является одним из главных конкурентных преимуществ Астаны – эксперт

В нынешних условиях именно Астана, которая, несмотря на все неблагоприятные обстоятельства, сохраняет хорошие отношения с Западом и Россией, может предложить конструктивную повестку для обсуждения, заявил в интервью Zakon.kz директор Института мировой экономики и политики Ержан Салтыбаев.

– Ержан Айдарович, какова, на ваш взгляд, репутация Астаны как ответственного и проактивного игрока на международной арене, способна ли она в сегодняшних непростых геополитических условиях донести до мировой общественности казахстанское видение глобальных проблем безопасности и вариантов их решения?



– Состоявшаяся инаугурация президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, его убедительная победа на выборах отражает огромный кредит доверия к проводимой им политике со стороны казахстанского народа. Победа главы государства также высоко оценивается и на международной арене, где наша страна является признанным мировым лидером антиядерного движения. Избрание Токаева, стоявшего у истоков формирования нынешней модели внешнеполитической стратегии Казахстана, дает нашим партнерам основание быть уверенными, что политика страны, в том числе в антиядерной сфере, и далее будет столь же последовательной.

– Почему вы делаете акцент именно на антиядерной политике Казахстана?

– Сегодня это очень актуальный вопрос во всем мире. Вот в эти минуты, разговаривая с вами, я как раз нахожусь в Париже, где запланирована специальная сессия Глобального альянса лидеров (ГАЛ) за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия.





Встреча пройдет на площадке форума "Диалог континентов" и приурочена к визиту Касым-Жомарта Токаева во Францию. За одним столом соберутся известные зарубежные эксперты, чьи ценные рекомендации помогут найти развязки в решении наиболее острых мировых вызовов в антиядерной сфере.

К слову, идея создания Глобального альянса лидеров была озвучена в Астане в 2019 году, фокус его работы связан с вопросами ядерной безопасности и, в первую очередь, с процессами ядерного разоружения и нераспространения.

– В чем состоит концепция этой казахстанской платформы?

– В объединении усилий ключевых политиков и дипломатов, ведущих ученых и общественных деятелей в деле продвижения антиядерной повестки на международном уровне. Первая встреча участников Альянса прошла в ноябре 2020 года, ее итогом стало их обращение к мировым лидерам с призывом наращивать совместные усилия по ядерному разоружению и нераспространению в условиях значительного роста угроз глобальной безопасности. Хочу отметить, что обращение было зарегистрировано в качестве официальных документов ООН и МАГАТЭ.

В целом же деятельность Альянса поддержали уже 87 авторитетных мировых деятелей и организаций в ядерной сфере из 45 стран мира. Я уж не говорю о том, что в рамках ГАЛ за это время проведено множество встреч и конференций как в Казахстане, так и на авторитетных международных площадках.

– Как вы считаете, Ержан Айдарович, какие мировые проблемы особенно волнуют сейчас Казахстан и с чем это связано?

– Кризисный международный фон. Сегодня становится очевидным, что российско-украинский конфликт открывает собой период кардинальных трансформаций в новейшей истории Евразии. Вне зависимости от того, чем завершится кризис, его результатом станет новая конфигурация международных отношений и глобальных экономических блоков.





В условиях затягивания конфликта возрастают риски прямого столкновения России и НАТО. Такая логика развития событий создает, возможно, один из самых опасных моментов в новейшей истории не только Европы, но и всего мира, учитывая ядерный статус вовлеченных держав. Мир впервые со времен Карибского кризиса так близко подошел к порогу глобальной ядерной катастрофы. Риторика участников конфликта о готовности прибегнуть к "ядерной опции" достигла предельно опасного уровня. В результате мы вполне можем, сами того не заметив, пройти "точку невозврата".

Кроме того, сильное беспокойство вызывает ситуация вокруг украинских АЭС, так как из-за военных действий возникает реальный риск масштабного радиационного загрязнения на обширных территориях Евразии. В частности, Запорожская АЭС, самая крупная в Европе атомная электростанция, периодически оказывается под обстрелами.

В данном контексте предельно важной и актуальной становится разработка принципов поддержания надежности и безопасности подобных объектов в условиях нестабильности, в том числе в ситуации военных действий и политических кризисов.





Вместе с тем даже без ядерной эскалации уже возникший очаг нестабильности вокруг Украины нелегко будет потушить. Военный конфликт на наших глазах становится мощным источником глобальных потрясений, начиная от экономики и продовольственного кризиса и заканчивая масштабными волнами вынужденной миграции.

Другой стратегический вызов связан с тем, что военная эскалация неизбежно будет сопровождаться гонкой вооружений. Уже сейчас Вашингтон и Москва приостановили переговорный процесс по вопросам контроля над вооружениями. Действующий договор СНВ-III истекает в 2026 году. Учитывая текущие события, шансов на восстановление режима запрещения ракет средней и меньшей дальности в Европе практически нет, как нет и возврата к обсуждению ограничений средств противоракетной обороны.





Тем временем, как отмечает Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) в своем июньском докладе, все девять стран, обладающих ядерным оружием, начали активно модернизировать свои арсеналы. Чтобы не допустить неконтролируемой эскалации, необходим скорейший поиск вариантов выхода из кризиса с привлечением всех заинтересованных участников международного общения в антиядерной сфере.

И здесь именно ГАЛ может внести свою существенную лепту, привлекая к диалогу ведущих интеллектуалов, моральных авторитетов и политических лидеров со всего мира.

– Как наши зарубежные партнеры и политики оценивают деятельность Альянса и в целом активность Казахстана на антиядерном треке?

– Весьма положительно и выражают готовность к активному сотрудничеству в рамках нашей платформы.





Причем многие наши партнеры считают, что антиядерная тематика в принципе является одним из главных конкурентных преимуществ казахстанской дипломатии, и справедливо считают Астану одним из лидеров глобального движения за ядерное нераспространение. С первых лет независимости и до сегодняшнего дня Казахстан последовательно продвигает повестку ядерной безопасности и не только добровольно ликвидировал четвертый в мире ядерный арсенал, доставшийся в наследство от СССР, но и внес серьезный вклад в укрепление международной системы ядерной безопасности.

Во-первых, Казахстан стал участником всех ключевых международных договоров и институтов в области ядерного нераспространения, а в 2019 году подключился к Договору о запрещении ядерного оружия.

Во-вторых, Астана за прошедшие годы выдвинула целый ряд стратегических инициатив в сфере укрепления ядерной безопасности. К примеру, по инициативе казахстанской стороны в декабре 2015 года была принята Всеобщая декларация ООН по достижению мира, свободного от ядерного оружия, которую поддержали уже 135 государств. В рамках своего председательства в Совете Безопасности ООН в 2017-2018 годах наша страна также активно продвигала повестку глобального ядерного разоружения и нераспространения.

Хотелось бы отметить и принятый ООН по инициативе Казахстана манифест "Мир. XXI век", где обозначено концептуальное видение вопроса глобального ядерного разоружения. Манифест получил статус официального документа Генеральной Ассамблеи и Совбеза ООН.

Казахстан также внес вклад в заключение Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану в 2015 году, проведя у себя два раунда переговоров. К сожалению, со временем СВПД стал жертвой геополитических разногласий между Тегераном и Вашингтоном, но это не отменяет его значимости.

В-третьих, Казахстан внес существенный практический вклад в развитие "мирного атома" в масштабах всего мира.

– Что вы имеете в виду под практическим вкладом?

– В первую очередь, открытие в Восточном Казахстане Банка низкообогащенного урана (БНОУ) МАГАТЭ, который является важнейшим элементом в обеспечении глобальной ядерной безопасности и режима нераспространения. Сам факт создания банка ядерного топлива МАГАТЭ на нашей территории является наглядным свидетельством сложившегося огромного доверия международного сообщества к Казахстану и профессиональному уровню его специалистов.





Наша страна всегда была в числе лидеров в вопросах миротворчества. И в нынешних условиях именно Астана, которая, несмотря на все неблагоприятные обстоятельства, сохраняет хорошие отношения как с Западом, так и с Россией, может предложить конструктивную повестку для обсуждения. Так, на данный момент членами ГАЛ ведется работа над принятием открытого письма к мировым лидерам, где в качестве ключевой концепции, которая могла бы стать выходом из сложившегося геополитического тупика, предлагается политика "Неприменения первым" (No First Use).

Помимо этого, на заседании Альянса будут спрогнозированы ключевые тенденции глобального развития. Дело в том, что на фоне российско-украинского кризиса возникает целый ряд стратегически важных вопросов:

каким будет послевоенная архитектура безопасности Евразии;

как изменится структура мировой экономики;

что будет с глобализацией;

каковы сценарии завершения войны в Украине и к каким афтершокам следует готовиться?



Наконец, мы рассчитываем, что работа Альянса будет способствовать укреплению репутации Астаны как ответственного и проактивного игрока в международных делах, а также позволит более детально донести до мировой аудитории казахстанское видение ключевых проблем мировой политики и вариантов их решения.