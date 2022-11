Антиядерная политика является одним из главных конкурентных преимуществ Астаны – эксперт

– Ержан Айдарович, какова, на ваш взгляд, репутация Астаны как ответственного и проактивного игрока на международной арене, способна ли она в сегодняшних непростых геополитических условиях донести до мировой общественности казахстанское видение глобальных проблем безопасности и вариантов их решения?



– Состоявшаяся инаугурация президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, его убедительная победа на выборах отражает огромный кредит доверия к проводимой им политике со стороны казахстанского народа. Победа главы государства также высоко оценивается и на международной арене, где наша страна является признанным мировым лидером антиядерного движения. Избрание Токаева, стоявшего у истоков формирования нынешней модели внешнеполитической стратегии Казахстана, дает нашим партнерам основание быть уверенными, что политика страны, в том числе в антиядерной сфере, и далее будет столь же последовательной.

– Почему вы делаете акцент именно на антиядерной политике Казахстана?

– Сегодня это очень актуальный вопрос во всем мире. Вот в эти минуты, разговаривая с вами, я как раз нахожусь в Париже, где запланирована специальная сессия Глобального альянса лидеров (ГАЛ) за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия.

К слову, идея создания Глобального альянса лидеров была озвучена в Астане в 2019 году, фокус его работы связан с вопросами ядерной безопасности и, в первую очередь, с процессами ядерного разоружения и нераспространения.

– В чем состоит концепция этой казахстанской платформы?

– В объединении усилий ключевых политиков и дипломатов, ведущих ученых и общественных деятелей в деле продвижения антиядерной повестки на международном уровне. Первая встреча участников Альянса прошла в ноябре 2020 года, ее итогом стало их обращение к мировым лидерам с призывом наращивать совместные усилия по ядерному разоружению и нераспространению в условиях значительного роста угроз глобальной безопасности. Хочу отметить, что обращение было зарегистрировано в качестве официальных документов ООН и МАГАТЭ.

В целом же деятельность Альянса поддержали уже 87 авторитетных мировых деятелей и организаций в ядерной сфере из 45 стран мира. Я уж не говорю о том, что в рамках ГАЛ за это время проведено множество встреч и конференций как в Казахстане, так и на авторитетных международных площадках.

– Как вы считаете, Ержан Айдарович, какие мировые проблемы особенно волнуют сейчас Казахстан и с чем это связано?

– Кризисный международный фон. Сегодня становится очевидным, что российско-украинский конфликт открывает собой период кардинальных трансформаций в новейшей истории Евразии. Вне зависимости от того, чем завершится кризис, его результатом станет новая конфигурация международных отношений и глобальных экономических блоков.

Кроме того, сильное беспокойство вызывает ситуация вокруг украинских АЭС, так как из-за военных действий возникает реальный риск масштабного радиационного загрязнения на обширных территориях Евразии. В частности, Запорожская АЭС, самая крупная в Европе атомная электростанция, периодически оказывается под обстрелами.

В данном контексте предельно важной и актуальной становится разработка принципов поддержания надежности и безопасности подобных объектов в условиях нестабильности, в том числе в ситуации военных действий и политических кризисов.

Другой стратегический вызов связан с тем, что военная эскалация неизбежно будет сопровождаться гонкой вооружений. Уже сейчас Вашингтон и Москва приостановили переговорный процесс по вопросам контроля над вооружениями. Действующий договор СНВ-III истекает в 2026 году. Учитывая текущие события, шансов на восстановление режима запрещения ракет средней и меньшей дальности в Европе практически нет, как нет и возврата к обсуждению ограничений средств противоракетной обороны.

И здесь именно ГАЛ может внести свою существенную лепту, привлекая к диалогу ведущих интеллектуалов, моральных авторитетов и политических лидеров со всего мира.

– Как наши зарубежные партнеры и политики оценивают деятельность Альянса и в целом активность Казахстана на антиядерном треке?

– Весьма положительно и выражают готовность к активному сотрудничеству в рамках нашей платформы.

Во-первых, Казахстан стал участником всех ключевых международных договоров и институтов в области ядерного нераспространения, а в 2019 году подключился к Договору о запрещении ядерного оружия.

Во-вторых, Астана за прошедшие годы выдвинула целый ряд стратегических инициатив в сфере укрепления ядерной безопасности. К примеру, по инициативе казахстанской стороны в декабре 2015 года была принята Всеобщая декларация ООН по достижению мира, свободного от ядерного оружия, которую поддержали уже 135 государств. В рамках своего председательства в Совете Безопасности ООН в 2017-2018 годах наша страна также активно продвигала повестку глобального ядерного разоружения и нераспространения.

Хотелось бы отметить и принятый ООН по инициативе Казахстана манифест "Мир. XXI век", где обозначено концептуальное видение вопроса глобального ядерного разоружения. Манифест получил статус официального документа Генеральной Ассамблеи и Совбеза ООН.

Казахстан также внес вклад в заключение Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану в 2015 году, проведя у себя два раунда переговоров. К сожалению, со временем СВПД стал жертвой геополитических разногласий между Тегераном и Вашингтоном, но это не отменяет его значимости.

В-третьих, Казахстан внес существенный практический вклад в развитие "мирного атома" в масштабах всего мира.

– Что вы имеете в виду под практическим вкладом?

– В первую очередь, открытие в Восточном Казахстане Банка низкообогащенного урана (БНОУ) МАГАТЭ, который является важнейшим элементом в обеспечении глобальной ядерной безопасности и режима нераспространения. Сам факт создания банка ядерного топлива МАГАТЭ на нашей территории является наглядным свидетельством сложившегося огромного доверия международного сообщества к Казахстану и профессиональному уровню его специалистов.

Наша страна всегда была в числе лидеров в вопросах миротворчества. И в нынешних условиях именно Астана, которая, несмотря на все неблагоприятные обстоятельства, сохраняет хорошие отношения как с Западом, так и с Россией, может предложить конструктивную повестку для обсуждения. Так, на данный момент членами ГАЛ ведется работа над принятием открытого письма к мировым лидерам, где в качестве ключевой концепции, которая могла бы стать выходом из сложившегося геополитического тупика, предлагается политика "Неприменения первым" (No First Use).