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Ситуация в Украине: Нацбанк "напечатал" 15 млрд гривен, более половины киевлян остаются без электричества

президент Украины Фото: Офис президента Украины Владимира Зеленского
Киевская городская военная администрация заявила о том, что более половины абонентов энергосетей в Киеве остаются без электричества, сообщает Zakon.kz.

  • ЕС поможет Украине пережить зиму в условиях дефицита электроэнергии – вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель.

  • ФСБ сообщило о предотвращении подготовки серии терактов в людных местах в Запорожской области и задержании в Мелитополе трех граждан Украины, направлявшихся к месту закладки бомбы на рынке.

  • Сегодня днем во всех областях Украины ввели режим аварийных отключений электроэнергии.

  • В "Энергетической компании Украины" осуществили тестовый импорт электроэнергии из Румынии мощностью в 1 МВт, чтобы проверить технические возможности украинской энергосистемы, сообщила пресс-служба компании.

  • Россия готова поставлять зерно за рубеж в том случае, если Россельхозбанк вернется в систему SWIFT – глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о возможности ухода РФ с Запорожской АЭС.

  • Главы МИД Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции приехали в Киев. Цель визита дипломатов – обсуждение дальнейшей помощи Украине в военном конфликте с Россией.

  • В Пентагоне рассматривают отправку Украине малогабаритных высокоточных боеприпасов дальностью 150 км – Reuters.

  • Более двух тысяч безработных украинцев привлекли к общественно полезным работам в шести регионах страны в рамках проекта "Армия восстановления", сообщила замминистра экономики Украины Татьяна Бережная.

  • Нацбанк Украины "напечатал" 15 млрд гривен (410 млн долларов США) путем выкупа гособлигаций, суммарно с 24 февраля регулятор "напечатал" около 370 млрд гривен (около 10,1 млрд долларов США), сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

  • Папа Римский Франциск заявил, что не поедет в Киев, не посетив также Москву, сообщает журнал Amerika, издаваемый орденом иезуитов.

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Россия Ситуация в Украине Жозеп Боррель Европейский Союз Песков Дмитрий Исландия Латвия Литва Норвегия Финляндия Швеция Эстония
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