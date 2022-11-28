Ситуация в Украине: Нацбанк "напечатал" 15 млрд гривен, более половины киевлян остаются без электричества

ЕС поможет Украине пережить зиму в условиях дефицита электроэнергии – вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель.



ФСБ сообщило о предотвращении подготовки серии терактов в людных местах в Запорожской области и задержании в Мелитополе трех граждан Украины, направлявшихся к месту закладки бомбы на рынке.

Сегодня днем во всех областях Украины ввели режим аварийных отключений электроэнергии.

В "Энергетической компании Украины" осуществили тестовый импорт электроэнергии из Румынии мощностью в 1 МВт, чтобы проверить технические возможности украинской энергосистемы, сообщила пресс-служба компании.



Россия готова поставлять зерно за рубеж в том случае, если Россельхозбанк вернется в систему SWIFT – глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о возможности ухода РФ с Запорожской АЭС.

Главы МИД Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции приехали в Киев. Цель визита дипломатов – обсуждение дальнейшей помощи Украине в военном конфликте с Россией.

В Пентагоне рассматривают отправку Украине малогабаритных высокоточных боеприпасов дальностью 150 км – Reuters.

Более двух тысяч безработных украинцев привлекли к общественно полезным работам в шести регионах страны в рамках проекта "Армия восстановления", сообщила замминистра экономики Украины Татьяна Бережная.

Нацбанк Украины "напечатал" 15 млрд гривен (410 млн долларов США) путем выкупа гособлигаций, суммарно с 24 февраля регулятор "напечатал" около 370 млрд гривен (около 10,1 млрд долларов США), сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.