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Извержение супервулкана Мауна-Лоа началось на Гавайях

Вулкан на Гавайях Фото: YouTube/365 Hawaii
На Гавайях началось извержение вулкана Мауна-Лоа, который долго считали спящим. Лава пока не вышла за пределы вершины и не угрожает населенным пунктам, расположенным на склонах, сообщает Zakon.kz.

В гавайском Центре наблюдения за вулканами подняли уровень опасности для авиаперелетов в районе извержения до максимального, так как ветер может распространить пепел и вулканическое стекло.

Однако там подчеркнули, что около половины извержений Мауна-Лоа никогда не выходят за пределы вершины.

Мауна-Лоа – действующий щитовой вулкан. Его высота достигает 4169 метров над уровнем моря.

Последнее крупное извержение вулкана состоялось в 1950 году. Тогда лава сошла на 24 километра к океану менее чем за три часа.

Менее сильные извержения происходили практически каждое десятилетие до начала 1980-х годов, отмечает South China Morning Post.

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