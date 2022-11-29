Извержение супервулкана Мауна-Лоа началось на Гавайях
Фото: YouTube/365 Hawaii
На Гавайях началось извержение вулкана Мауна-Лоа, который долго считали спящим. Лава пока не вышла за пределы вершины и не угрожает населенным пунктам, расположенным на склонах, сообщает Zakon.kz.
В гавайском Центре наблюдения за вулканами подняли уровень опасности для авиаперелетов в районе извержения до максимального, так как ветер может распространить пепел и вулканическое стекло.
Однако там подчеркнули, что около половины извержений Мауна-Лоа никогда не выходят за пределы вершины.
Мауна-Лоа – действующий щитовой вулкан. Его высота достигает 4169 метров над уровнем моря.
Последнее крупное извержение вулкана состоялось в 1950 году. Тогда лава сошла на 24 километра к океану менее чем за три часа.
Менее сильные извержения происходили практически каждое десятилетие до начала 1980-х годов, отмечает South China Morning Post.
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