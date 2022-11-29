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Тамара Дуйсенова рассказала, сколько россиян находится в Казахстане

Тамара Дуйсенова рассказала, сколько россиян находится в Казахстане Фото: unsplash
В кулуарах правительства министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова прокомментировала текущую ситуацию с мигрантами из Российской Федерации, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила глава Минтруда, по оперативным данным, которыми ежедневно обмениваются соответствующие госорганы, с начала этого года в Казахстан приехали чуть более 400 тыс. россиян, выехали - чуть больше 320 тыс.

"Около 100 тыс. россиян пока находятся (в Казахстане. - Прим. ред.)"Тамара Дуйсенова

При этом она добавила, что если говорить о трудовых мигрантах, то на сегодня 22 тыс. находятся в Казахстане.

"Эти люди работают и отчисляют пенсионные взносы".Тамара Дуйсенова

После объявления в Российской Федерации мобилизации в сентябре 2022 года в Казахстане вырос миграционный поток россиян. Сейчас ситуация стабилизировалась.

Ранее Тамара Дуйсенова рассказывала, какие профессии выбирают россияне, приехавшие в Казахстан.

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