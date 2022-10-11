Минтруд рассказал, кем идут работать приехавшие в Казахстан россияне

Какие профессии выбирают россияне, приехавшие в Казахстан. Об этом в кулуарах правительства рассказала министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, на сегодняшний день 22,5 тыс. граждан России работают в Казахстане и отчисляют пенсионные взносы. 8 тыс. из них трудоустроились с начала года.

Люди приходят с целью трудоустройства, говорят, что работают, но мы всегда исходим из того, есть ли 10%-ные отчисления. Если они есть, значит, есть реальные рабочие места. Министр труда и соцзащиты населения РК Тамара Дуйсенова

В основном россияне работают в сфере услуг – 72%, промышленности – 16%, строительстве – около 9%, сельском хозяйстве – 2%.

Это бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами, продавцы, есть лица, которые занимаются перевозками, водители. Это примерный Топ-5 профессий. Тамара Дуйсенова

Ранее министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов заявил, что учителя из России не смогут преподавать в казахстанских школах по причине отсутствия сертификата о прохождении национального квалификационного теста.

А вот врачи из России смогут трудоустроиться. Для этого достаточно иметь диплом об окончании вуза и свидетельство о прохождении сертификации в Казахстане.