Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Минтруд рассказал, кем идут работать приехавшие в Казахстан россияне

работа россияне Казахстан Фото: pixabay
Какие профессии выбирают россияне, приехавшие в Казахстан. Об этом в кулуарах правительства рассказала министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, на сегодняшний день 22,5 тыс. граждан России работают в Казахстане и отчисляют пенсионные взносы. 8 тыс. из них трудоустроились с начала года.

Люди приходят с целью трудоустройства, говорят, что работают, но мы всегда исходим из того, есть ли 10%-ные отчисления. Если они есть, значит, есть реальные рабочие места. Министр труда и соцзащиты населения РК Тамара Дуйсенова

В основном россияне работают в сфере услуг – 72%, промышленности – 16%, строительстве – около 9%, сельском хозяйстве – 2%.

Это бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами, продавцы, есть лица, которые занимаются перевозками, водители. Это примерный Топ-5 профессий.Тамара Дуйсенова

Ранее министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов заявил, что учителя из России не смогут преподавать в казахстанских школах по причине отсутствия сертификата о прохождении национального квалификационного теста. 

А вот врачи из России смогут трудоустроиться. Для этого достаточно иметь диплом об окончании вуза и свидетельство о прохождении сертификации в Казахстане.

Читайте также

Министр озвучил сроки запуска КТК в полном объеме

Глава Минфина прокомментировал ценники в рублях в столичном супермаркете

Снижение объемов добычи нефти на Кашагане объяснили в Минэнерго

Тамила Языкова
Россия МТСЗН РК Дуйсенова Тамара Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа дата включения отопления в Алматы
Отопительный сезон в Алматы начнется в штатном режиме
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
Саясат Нурбек
Профессии будущего и слияние вузов – большое интервью министра науки и высшего образования
В Атырау ученики начальных классов отказываются идти в школу из-за дедовщины
В Атырау ученики начальных классов отказываются идти в школу из-за дедовщины
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления