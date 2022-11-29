Куда частные хозяйства используют скопившиеся за зиму золу и шлак

На дворе зима, значит во многих домах Казахстана топятся печи или камины. Уголь и дрова – главные источники тепла на сегодняшний день. И продуктами их сгорания становятся зола и шлак. Как утилизируются твердые бытовые отходы и можно ли их использовать как вторичное сырье, выяснял Zakon.kz.



Как оказалось, скопившиеся за зиму ТБО можно и нужно использовать. Вот только пока у нас дальше народной выдумки не пошли. Зато в странах Европы и Азии золу и шлак давно превратили в источники дохода, сделав вторсырьем для производства различных материалов.

Секреты огородничества

Стоит уточнить, что зола и шлак – это совершенно разные понятия. Зола, как правило, продукт горения дерева, а вот шлак остается в результате прогорания каменного угля. А раз природа происхождения у них разная, то и химический состав, соответственно, тоже. То есть использовать золу и шлак тоже следует для разных целей.



Жители частного сектора рассказали несколько способов использования шлака и золы в подсобном хозяйстве.

"Мы древесную золу активно используем в качестве удобрения на огороде. Золу просеиваем, делаем из нее практически пудру, а потом вносим в грядки. Зола снижает кислотность почвы и убивает проволочника. Это такой червячок – личинки жуков-щелкунов. Мы обычно золой посыпаем капусту, клубнику, сыпем ее под корень этих же культур, а также вокруг яблони. Можно золу настоять и поливать этим раствором растения под корень. Это тоже хорошая подкормка и профилактика заболеваний. Зола убивает разные грибки. Кроме того, в сухой древесной золе очень хорошо хранить в погребе морковь и свеклу", – рассказала Марина Чумейко, жительница Семея.

Особо ценной считается зола от березовых, дубовых и ивовых дров. Полезной для огородничества является и зола от картофельной ботвы. Знающие люди советуют сжигать ботву сразу же после сбора урожая и вносить ее в качестве удобрения на поле, где в следующем году будут высаживать картофель. Также золу добавляют при посадке картофеля. Делается это просто: нужно просто насыпать в каждую лунку по 10 г золы, смешанной с перегноем, либо просто перед высадкой "припудрить" золой каждый клубень картофеля.

Кроме того, золой можно по осени "подкармливать" кусты малины, земляники и смородины. Дачники уверены, что это удобрение влияет на сахаристость ягод.





Фото: Zakon.kz



"Древесная зола хорошо защищает капусту от гусениц. Рецепт прост: нужно просто залить 10 литрами воды стакан золы и тщательно перемешать. Этот раствор настаивается до утра, поцеживается. Потом можно распрыскивать по капусте", – говорит опытный дачник Владимир Пивоваров.

Но Куаныш Сарсеков, дачник с 30-летним стажем, предупреждает, что древесная зола может не только помочь росту и урожайности растения, но и погубить его. Как и в любом деле, в овощеводстве есть свои секреты и правила. Дачник настаивает на том, что древесную золу ни в коем случае нельзя смешивать с сульфатом аммония, аммиачной селитрой, аммофосом. Эти смеси, войдя в химическую реакцию, способны лишить почву азота – вещества, жизненно необходимого для любого растения.





Фото: Zakon.kz



При этом, по словам Куаныша Сарсекова, та же самая древесная зола хорошо сочетается с компостом и зелеными удобрениями.

Корм для несушек

На форуме "Фермерство на Майдаровых" в социальных сетях, где фермеры обсуждают различные способы для увеличения урожая и ухода за домашними животными и птицами, один пользователь рассказал, как он подкармливает древесной золой своих кур.

"Древесный уголь может предотвратить кокцидиоз у цыплят и увеличить яйценоскость у кур-несушек. Когда куры и цыплята едят древесный уголь, это уменьшает количество аммиака в их фекалиях. Птичники без запаха делают всех счастливыми. Кроме того, добавление древесного угля в корм может помочь предотвратить появление мягких яиц, продлить жизнь цыплят и увеличить период кладки", – утверждает фермер.

Для кормления кур птицеводы советуют использовать древесный уголь от березы, хвойные породы деревьев им не подходят.

Источник тепла

Еще более необычный способ придумали в России. Здесь любую золу умельцы используют в качестве топлива для обогрева своих гаражей и даже небольших производственных помещений. Единственный компонент, который дополнительно понадобится для обогрева, это отработанное машинное масло, которое можно найти на любом пункте замены масла.

Технология проста. В старую металлическую емкость нужно налить отработанное масло и всыпать в него древесную золу, а затем тщательно перемешать. В результате получится густая вязкая жижа. Вот, собственно, и все. Остается лишь поставить емкость с жижей в топку печи, разжечь и наслаждаться теплом. Умельцы советуют разжигать эту смесь при помощи паяльной лампы или специальным туристическим баллончиком с насадкой-горелкой. На худой конец, подойдет для этих целей и старая газета.

Изобретатели утверждают, что 5 литров смеси им хватает для работы печи в течение 8-10 часов для отопления небольшого помещения. Загасить печку достаточно просто, необходимо лишь перекрыть доступ кислорода, положив на емкость любую крышку или кусок жести. Таким нехитрым способом можно обогревать не только гараж, но и теплицу, дачный домик или небольшой цех. Один недостаток: при сгорании масло дает неприятный запах, поэтому для обогрева дома этот метод не подходит. Да и нагар в трубах нарастает в разы быстрее, чем от горения дров и угля.

Угольный шлак тоже в дело

Как показал небольшой опрос в социальных сетях, большинство жителей частного сектора просто собирают золу из печей в специальные ведра, контейнеры и выставляют их за ворота, чтобы оказывающая услуги по вывозу мусора компания перевезла все на полигон ТБО, где существуют специальные площадки для утилизации золы и шлака.





Фото: Zakon.kz



По словам собственника полигона ТБО в Семее Рафаила Хазипова, золу утилизируют особым способом.

"Вываленный шлак обязательно нужно разравнивать и посыпать грунтом, регулярно поливая образовавшуюся кучу, чтобы внутри не разгорелось пламя", – говорит Рафаил Хазипов.

Однако народная смекалка не знает границ, а потому и бросовый товар, к которым относят золу и шлак, находит применение в хозяйстве.

"Я использую золу из печи для того, чтобы засыпать дорожки в огороде. Со временем они стали намного выше, чем грядки. Это помогает собирать воду после дождей: вода стекает с высоких дорожек прямо в грядки, что позволяет лишний раз избежать обязательного вечернего полива", – говорит фотограф и владелица частного дома Светлана Артюшина.

А вот пенсионерка Надежда Михеева рассказала, что благодаря золе и шлаку на их подворье была построена новая баня.

"Мы всю зиму собирали шлак, но и этого объема не хватило. Пришлось завозить шлак еще и с ближайшей котельной. Смешав шлак с цементом и водой, мы получили прекрасный строительный материал. Смастерив из досок щиты, мой муж устанавливал их вдоль фундамента и заливал туда полученную из шлака смесь. Сутки стена сохла, а потом он переставлял щиты дальше и заново заливал шлак с цементом. Вот так, работая изо дня в день, мы построили баню шлаколитым способом", – поделилась опытом пенсионерка Надежда Михеева.

Напомним, аналогичная технология довольно широко использовалась в Казахстане еще 10-15 лет назад. Например, в Семее производством шлакоблоков занимались жители дачных массивов, которые со временем превратились в жилые районы города.

Скупив все соседние дачи и участки, предприниматели разравнивали площадку и на ней под палящими лучами солнца сушили сотни шлакоблочных кирпичей.

Кайрат Смагулов, в течение нескольких лет занимавшийся этим бизнесом, рассказал, что из этого дешевого строительного материала семейчане строили гаражи и бани, хозяйственные постройки и даже жилые дома.

"На гараж, размером 6х4 м, например, потребуется 450 шлакоблоков размером 400х190 см. На один этаж дома, размером 8х6,5 м, необходимо 1 тыс. блоков. Для изготовления блоков замешивается раствор из пяти-семи частей шлака и одной части цемента. Можно добавить песок, тогда пропорции следующие: цемент (одна часть), песок (три части), шлак (пять частей)", – рассказал Кайрат Смагулов.

Любопытно, что этот кустарный способ производства строительных материалов вполне можно развить и до промышленных масштабов. Последние исследования ученых подтвердили, что золошлаковые отходы способны произвести настоящую революцию в строительной индустрии и даже в дорожном строительстве. Зола и шлак обладают уникальными особенностями: низкой теплопроводностью, отличной плотностью. При этом химический и минералогический состав зольных и шлаковых отходов прекрасно подходит для производства строительных материалов.

Однако в том же Семее производство шлакоблоков постепенно свернули. И здесь не последнюю роль сыграли банки второго уровня. Дело в том, что дома, построенные из шлакоблоков, банкиры отказываются брать в качестве залога для оформления кредита. Поэтому, думая о будущем, собственники жилья предпочитают потратиться на силикатный кирпич или современные песко- и пеноблоки, хотя дома из шлакоблоков также прекрасно сохраняют тепло зимой и дарят прохладу летом. При этом стоимость силикатного и шлакоблочного кирпича существенно разнится.

От пожаров и паводков

Угольный шлак еще и прекрасный утеплитель, обладающий, к тому же, жаростойкостью. Именно поэтому многие собственники частных домов при строительстве дома, бани или хозяйственных построек для засыпки крыши предпочтение отдают именно шлаку.

"Шлак оберегает деревянные конструкции кровли и потолка от возгорания. Кроме того, обладает свойством сохранять тепло. То есть если чердак засыпать шлаком, то теплопотери через крышу будут минимальными. Кроме того, шлак не любят грызуны, а значит, в дом через крышу мыши и крысы не проникнут. Да и сами деревянные конструкции, засыпанные шлаком, гораздо меньше подвергаются гниению. Когда мы на даче строили баню, я шлаком засыпал весь потолок. С тех пор прошло несколько лет, и никаких происшествий с баней не случилось", – говорит житель Семея Дмитрий Семенов.

Используют шлак и службы ЧС. В феврале-начале марта на теплоисточниках начинают запасаться инертным материалом – шлаком в мешках. Сложенные в виде баррикад и невысоких стен, эти мешки со шлаком помогают преградить дорогу весенним разливам в селах или на окраинах городов.

"Для подготовки к весенним паводкам сотрудники ЧС постоянно обращаются в нашу организацию для предоставления шлака в качестве инертного материала. Кроме того, жители частного сектора самостоятельно вывозят шлак, чтобы оградить свои дома и хозпостройки от подтопления", – говорит заместитель директора по общим вопросам ГКП "Теплокоммунэнерго" Аржан Кемельбетов.

По его словам, в 1990-е и начале 2000-х годов золу тепловиков в Семее часто забирали строительные предприятия, которые изготавливали шлакоблоки. Но сейчас зола не востребована, и ее складируют на промышленном золоотвале. Небольшое количество золы используется в качестве инертного материала во время весенних паводков.

История про деньги

Не только зола и шлак частного сектора могут пойти на переработку. В различных странах мира – Европе, США, Китае, Индонезии, Австралии и ряде других, в промышленном производстве уже широко применяются современные технологии по переработке продуктов угольного горения. Так, в Польше и Китае, например, из техногенного сырья извлекают цветные металлы и пр.

Шлак и золу используют в качестве сырья для производства строительных материалов: стеновых блоков, кирпичей, для производства цемента. Еще в Советском Союзе научно-исследовательские институты разработали технологию укрепления грунтов в дорожном строительстве при помощи доменных гранулированных шлаков.

Кроме того, эта технология позволяет отказаться от большей части привозных материалов для устройства слоя основания дороги. Пески, суглинки, глины, загрязненные грунты, абсолютно любые местные грунты или отходы промышленного производства могут быть использованы в качестве строительного материала. Все это влияет на себестоимость дороги. При использовании доменных гранулированных шлаков она становится дешевле в 1,5-2 раза по сравнению с укладкой асфальтобетонного покрытия.

Подводя итог, отметим, что на золе и шлаке – этих твердых отходах, которые причиняют огромный вред окружающей среде, вполне можно делать деньги. Однако в Казахстане этим вопросом пока никто не озадачился. Экологи и местные исполнительные органы лишь решают вопросы с проблемой утилизации этих отходов, строя все новые и новые золоотвалы.

Екатерина Гуляева

