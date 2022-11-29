Ситуация в Украине: в НАТО заявили, что будут усиливать свое присутствие "от Черного до Балтийского моря"

Супруга президента Украины Елена Зеленская посетила Великобританию, где встретилась с женой британского премьера Ашкатой Мурти.

Госбюро расследований Украины: бывший замглавы Херсона задержан по подозрению в сотрудничестве с РФ.

Страны НАТО вновь рассматривают идею о предоставлении Украине истребителей МиГ-29 или американских F-16, пишет Bloomberg.

Президент России Владимир Путин потребовал в максимально сжатые сроки интегрировать новые территории, которые Россия провозгласила своими регионами, в судебную систему страны, чтобы гарантировать права жителей этих территорий.

Польша не собирается отдавать Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot – премьер-министр страны.

Генсек НАТО Столтенберг: "В случае победы России миру придется заплатить высокую цену, поскольку это даст "зеленый свет" на применение грубой силы авторитарным лидерам в разных странах. Это сделает наш мир еще более опасным, а всех нас – еще более уязвимыми".

США на комиссии по ДСНВ (договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) не хотели считаться с приоритетами и сигналами Москвы – замглавы МИД России Сергей Рябков.

НАТО будет усиливать свое присутствие "от Черного до Балтийского моря" – госсекретарь США Энтони Блинкен.

МАГАТЭ усилит присутствие на всех АЭС Украины, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Позже Гросси пояснил в Twitter, что это будет сделано для защиты энергетической инфраструктуры атомных станций.