Ситуация в Украине: в НАТО заявили, что будут усиливать свое присутствие "от Черного до Балтийского моря"
Супруга президента Украины Елена Зеленская посетила Великобританию, где встретилась с женой британского премьера Ашкатой Мурти.
Госбюро расследований Украины: бывший замглавы Херсона задержан по подозрению в сотрудничестве с РФ.
Страны НАТО вновь рассматривают идею о предоставлении Украине истребителей МиГ-29 или американских F-16, пишет Bloomberg.
Президент России Владимир Путин потребовал в максимально сжатые сроки интегрировать новые территории, которые Россия провозгласила своими регионами, в судебную систему страны, чтобы гарантировать права жителей этих территорий.
Польша не собирается отдавать Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot – премьер-министр страны.
Генсек НАТО Столтенберг: "В случае победы России миру придется заплатить высокую цену, поскольку это даст "зеленый свет" на применение грубой силы авторитарным лидерам в разных странах. Это сделает наш мир еще более опасным, а всех нас – еще более уязвимыми".
США на комиссии по ДСНВ (договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) не хотели считаться с приоритетами и сигналами Москвы – замглавы МИД России Сергей Рябков.
НАТО будет усиливать свое присутствие "от Черного до Балтийского моря" – госсекретарь США Энтони Блинкен.
МАГАТЭ усилит присутствие на всех АЭС Украины, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Позже Гросси пояснил в Twitter, что это будет сделано для защиты энергетической инфраструктуры атомных станций.
Решение украинского кризиса путем переговоров становится все сложнее. Об этом во время своего выступления на форуме Аспенского института и Германского фонда Маршалла в Бухаресте заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.