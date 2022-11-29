Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: в НАТО заявили, что будут усиливать свое присутствие "от Черного до Балтийского моря"

Ситуация в Украине 29 ноября Фото: Instagram/nato
МАГАТЭ усилит присутствие на всех АЭС Украины, в Польше заявили, что не собираются отдавать Украине свои зенитно-ракетные комплексы, сообщает Zakon.kz.

  • Супруга президента Украины Елена Зеленская посетила Великобританию, где встретилась с женой британского премьера Ашкатой Мурти.

  • Госбюро расследований Украины: бывший замглавы Херсона задержан по подозрению в сотрудничестве с РФ.

  • Страны НАТО вновь рассматривают идею о предоставлении Украине истребителей МиГ-29 или американских F-16, пишет Bloomberg.

  • Президент России Владимир Путин потребовал в максимально сжатые сроки интегрировать новые территории, которые Россия провозгласила своими регионами, в судебную систему страны, чтобы гарантировать права жителей этих территорий.

  • Польша не собирается отдавать Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot – премьер-министр страны.

  • Генсек НАТО Столтенберг: "В случае победы России миру придется заплатить высокую цену, поскольку это даст "зеленый свет" на применение грубой силы авторитарным лидерам в разных странах. Это сделает наш мир еще более опасным, а всех нас – еще более уязвимыми".

  • США на комиссии по ДСНВ (договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) не хотели считаться с приоритетами и сигналами Москвы – замглавы МИД России Сергей Рябков.

  • НАТО будет усиливать свое присутствие "от Черного до Балтийского моря" – госсекретарь США Энтони Блинкен.

  • МАГАТЭ усилит присутствие на всех АЭС Украины, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Позже Гросси пояснил в Twitter, что это будет сделано для защиты энергетической инфраструктуры атомных станций.

  • Решение украинского кризиса путем переговоров становится все сложнее. Об этом во время своего выступления на форуме Аспенского института и Германского фонда Маршалла в Бухаресте заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Читайте также

ОДКБ вошла в стадию серьезного системного кризиса – политолог

Токаев встретился с основателем Французского института международных отношений

В Кремле высказались о "газовом союзе" России с Казахстаном и Узбекистаном

Константин Вноровский
Ситуация в Украине МАГАТЭ НАТО Захарова Мария Путин Владимир Столтенберг Йенс Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три знака зодиака, которых ждет богатство в 2023 году
Три знака зодиака, которых ждет богатство в 2023 году
В каком возрасте и из-за чего умирают разные знаки зодиака
В каком возрасте и из-за чего умирают разные знаки зодиака
ухудшение погоды
Сильный ветер, снег и туман – штормовое предупреждение объявлено в 5 областях
инспекторы выпускают бухарского оленя
Прибалхашье в ожидании тигров: как идет подготовка резервата
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления