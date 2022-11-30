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В Экибастузе проходит заседание Оперштаба с участием членов Правительства

Проходит в Экибастузе Фото: primeminister.kz
В настоящее время в городе Экибастузе проходит заседание оперативного штаба, сообщает Zakon.kz.

В нем принимают участие заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, вице-министра энергетики Жандос Нурмаганбетов, акционеры АО "ЦАЭК", учредители ТОО "Экибастузтеплоэнерго", передает пресс-служба премьер-министра РК.

По состоянию на 23:55 29 ноября, в городе 17 многоквартирных жилых домов, 3 соцобъекта и 1 административное здание остаются неподключенными к системе отопления. Подача тепла к ним будет возобновлена после устранения аварии на последнем участке. Остальные дома и объекты находятся на пониженном теплоснабжении. Температура подачи теплоносителя составляет 820С (норма 870С), обратка – 540С (норма 560С), в квартирах – 18-200С, наружная температура воздуха составляет -230С.

Из 59 многоквартирных жилых домов, где были подморожены подводящие сети, восстановительные работы завершены на 22, остаются еще 37 объектов. Работают 34 дежурные бригад.

В городе для приема и обогрева граждан организованы 14 специальных пунктов.

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