Что известно о государственном градостроительном кадастре Казахстана

Автоматизированная система государственного градостроительного кадастра (АИС ГГК) выступает одним из основных инструментов обеспечения информации о текущем и планируемом развитии населенных пунктов.

Система обеспечивает сбор, обработку и хранение цифровых генеральных планов, ПДП, данных о расположении зданий и сооружений, инженерной инфраструктуре, улично-дорожной сети и благоустройстве.



Возможности системы позволяют обеспечить прозрачность градостроительной деятельности, осуществлять мониторинг соответствия разработки и реализации градостроительных проектов. К примеру, АИС ГГК выявлено более 600 несоответствий по функциональным зонам генеральных планов и ПДП крупных городов.

"В рамках системы градкадастра прорабатывается вопрос цифровизации и постоянной актуализации информации по сетям, точкам доступа, мощностям субъектов, оказывающих регулируемые услуги по передаче электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, доступа к газораспределительным системам".

Это, прежде всего, обеспечит монополистов цифровой платформой для предоставления открытых сведений населению и бизнесу при подключении к объектам инженерной инфраструктуры, предоставления технических условий, а также позволит исключить коррупционные риски, обеспечив прозрачный процесс и возможность бронирования свободных мощностей (на текущий момент только 21 (2%) субъектов естественных монополий в сфере ЖКХ работают в ГИС-системах).

На базе системы градкадастра также планируется организовать учет инженерно-геодезических изысканий и формирование бизнес-процессов выдачи услуг в сфере строительства: исходно-разрешительной документации, согласования эскизных проектов, учета приемки объектов в эксплуатацию (в соответствии со статьей 40 Закона об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности).

Это позволит усовершенствовать бизнес-процессы оказания услуг в сфере строительства, так как действующие на сегодня значительно устарели.

Внесение законодательных поправок, необходимых для обеспечения полноценного функционирования системы градкадастра, рассматривается в рамках проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости", находящегося в работе Мажилиса Парламента.

В настоящее время в системе АИС ГГК собраны 65% цифровых данных по сетям с охватом 333 тыс. га территорий до уровня райцентра. До конца 2024 года планируется оцифровать 35% сетей до уровня районных центров (в рамках нацпроекта "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций").

В рамках формирования цифровой базы градкадастра приведены к единому формату и структуре порядка 900 градостроительных проектов (198 генеральных планов и 700 проектов детальной планировки).

Функционирует открытый контур системы Единый геопортал инфраструктурных данных градкадастра (ЕГИД ГГК), позволяющий акиматам и коммунальным службам работать с цифровыми данными, вести учет и паспортизацию объектов.





Фото: ggk.kz/Актобе



Единый геопортал инфраструктурных данных градкадастра – ggk.kz.

На геопортале ЕГИД ГГК в текущем году реализуется в тестовом режиме механизм взаимодействия с монополистами по выдаче технических условий в рамках пилотного проекта в городе Косшы.

Таким образом, при реализации поставленных задач градкадастр как отраслевая учетная система градостроительных регламентов и инфраструктуры позволит отслеживать жизненный цикл объектов строительства от момента планирования и получения разрешительной документации до ввода в эксплуатацию, а также динамично обновлять свободные мощности с учетом "цифровых следов" в системе.

Указанными мерами обеспечивается действенный прозрачный механизм управления застройкой территории с учетом реальных инфраструктурных возможностей населенных пунктов.