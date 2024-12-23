О геопортале государственного градостроительного кадастра

Казахстан активно продвигается в направлении цифровизации градостроительных регламентов и коммунальных сетей, что является важным шагом к повышению эффективности управления городским развитием и модернизации инфраструктуры.

С 2021 года в рамках государственной инициативы запущена единая геоплатформа (геопортал) государственного градостроительного кадастра.

Платформа АИС ГГК стала значимым инструментом визуализации геопространственной информации и ее анализа, выступает одним из инструментов обеспечения градостроительными документами (генеральные планы и проекты детальной планировки), а также цифровыми данными инженерных сетей.

Геопортал государственного градостроительного кадастра представляет собой унифицированную платформу и взаимодействует с отраслевыми информационными системами и ресурсами центральных и местных государственных органов, а также субъектов естественных монополий.

Сегодня доступ к платформе имеют местные исполнительные органы (МИО) и субъекты естественных монополий (СЕМ) для работы с инфраструктурными данными.

МИО и СЕМ могут использовать геопортал для ведения дежурного плана, мониторинга строительства и эксплуатации инфраструктурных объектов.

Важно отметить, что доступ к данным государственного градостроительного кадастра регулируется законодательством и обеспечивает защиту конфиденциальной информации и обеспечивает механизмы контроля доступа к информации.

В настоящее время производится наполнение платформы имеющимися и предоставленными МИО генпланами (ГП) и проектами детальной планировки (ПДП), данными инженерных сетей (Рис.1).

Фото: геопортал РГП "Госградкадастр"

Генеральный план г. Астана/геопортал/фото: Рис.1.РГП "Госградкадастр"

Система позволяет пользователям визуализировать пространственные данные градпроектов (ГП и ПДП), выявлять несоответствие градостроительных регламентов, вести учет исходно-разрешительных документов, введенных объектов в эксплуатацию, а также размещение зданий и сооружений, коммунальной инфраструктуры.

Так, на примере города Шымкент при подгрузке цифрового ПДП отмечается несоответствие территорий функциональному назначению с действующим генеральным планом города (Рис.2).

Рис.2. ГП г. Шымкент и ПДП благоустройства реки Бадам и Шымкентского каналагеопортал/фото: РГП "Госградкадастр"

При подключении базы данных инвентаризации можно оценить насколько застроен населенный пункт, а также узнать обеспеченность инженерными коммуникациями (Рис.3).

Рис.3. Генеральный план с инженерными сетями (электроснабжение), г. Косшы/фото: геопортал РГП "Госградкадастр"

Кроме этого, наличие актуальной информации об источниках подключения к инженерным сетям позволяет перевести в цифровой вид процессы получения технических условий, что позволит эффективно оценивать и определять возможные точки подключения, рассчитывать нагрузку на существующие сети и заранее планировать затраты, связанные с содержанием существующего оборудования или установкой нового.

В дальнейшем при заполнении всех данных МИО и субъекты естественных монополий смогут эффективно планировать развитие подведомственных территорий, создавать условия для комфортного проживания населения.

Важным аспектом цифровизации градостроительной деятельности является процесс прозрачности данных и осуществления общественного контроля. Это, в свою очередь, формирует доверие к государственным органам и способствует более активному участию общества в градостроительных процессах.

В настоящее время Министерством промышленности и строительства запущен пилотный проект оказания государственных услуг "Предоставление исходных материалов при разработке проектов строительства и реконструкции (перепланировки и переоборудования)", "Согласование эскиза (эскизного проекта)" и выдача технических условий на подключение к источникам инженерного и коммунального обеспечения посредством автоматизированной информационной системы государственного градостроительного кадастра.

Предоставление данных услуг в единой цифровой среде обеспечит прозрачность и позволит сформировать паспорт разрешительных документов строительного объекта по Уникальному номеру объекта (УНО).

Таким образом, Единый геопортал инфраструктурных данных не только упрощает доступ к информации, но и создает новые возможности для устойчивого развития городов Казахстана, улучшая качество жизни населения и способствуя экономическому росту.

В будущем планируется дальнейшее развитие геопортала, включая внедрение новых технологий и расширение функционала, что позволит сделать процесс градостроительства еще более эффективным и прозрачным.

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