Нидерланды препятствуют вступлению Болгарии в Шенгенскую зону

В Нидерландах заявили, что Болгария не удовлетворяет требованиям для вступления в Шенген, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты De Telegraaf, правительств Нидерландов выставило Болгарии ряд условий, которым, по их мнению, София до сих пор не удовлетворяет.

Издание подчеркивает, что Нидерланды остаются единственной страной, не одобрившей кандидатуру Болгарии в контексте вступления в Шенгенскую зону.

При этом в De Telegraaf отмечают, что Амстердам "даст зеленый свет" для принятия в шенген Румынии и Хорватии.

Ранее Еврокомиссия призвала Совет ЕС утвердить решение о вхождении Болгарии, Румынии и Хорватии в шенген. По мнению ЕК, эти страны выполнили все условия для присоединения к безвизовой зоне.