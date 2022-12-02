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Законодательство РК

Проект закона о противодействии торговле людьми разработали в Казахстане

законопроект о противодействии торговле людьми разработали в РК Фото: pexels
Министерство внутренних дел разработало проект закона "О противодействии торговле людьми", сообщает Zakon.kz.

Как отметили в МВД, законодательные поправки предусматривают:

  • создание правовых основ государственной политики в сфере противодействия торговле людьми;
  • приведение в соответствие с международными стандартами некоторых определений;
  • закрепление уполномоченных органов, вопросов межведомственной координации и взаимодействия;
  • закрепление компетенции других государственных органов и организаций, являющихся субъектами противодействия;  защиту прав и оказание помощи иностранным жертвам торговли;
  • обеспечение защиты прав несовершеннолетних потерпевших и выполнение других международных обязательств.

Документ определяет такие понятия как торговля людьми, торговля несовершеннолетними и эксплуатация человека.

Действие закона распространяется на граждан РК, кандасов, а также постоянно либо временно проживающих на территории республики иностранцев и лиц без гражданства, выявленных и идентифицированных в качестве жертв торговли людьми.

Противодействие торговли людьми основывается на следующих основных принципах: 

  • законности;
  • приоритета обеспечения и защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;
  • гласности;
  • приоритета предупредительных мер;
  • комплексности, системности, непрерывности противодействия торговле людьми совместными усилиями всех субъектов противодействия торговли людьми;
  • определенности, непротиворечивости, последовательности и обоснованности;
  • неотвратимости наказания за совершение преступлений, связанных с торговлей людьми;
  • недопустимости дискриминации жертв торговли людьми, обеспечения их безопасности и оказания им помощи.

Предусматривается, что жертвы торговли людьми не могут подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства, гражданства, иммиграционного статуса или по любым иным обстоятельствам. 


В законопроекте также говорится, что жертвы торговли людьми подлежат защите от дальнейшей эксплуатации и ущерба и имеют право на доступ к специальным социальным услугам независимо от их способности или желания сотрудничать с правоохранительными органами.

При этом не допускается выдворение за пределы республики иностранцев и лиц без гражданства, выявленных и идентифицированных в качестве жертв торговли людьми на территории РК.

Также обеспечения конфиденциальности информации, относящейся к жертвам торговли людьми, всеми субъектами противодействия торговле людьми.

Кроме того, предусмотрена защита права на личную жизнь жертв торговли людьми путем сохранения конфиденциальности и добровольности принятия ими помощи или отказа. 

Законопроект устанавливает задачи и совместные функции уполномоченных органов в противодействии торговле людьми, а также их права и обязанности.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 декабря.

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