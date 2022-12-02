Проект закона о противодействии торговле людьми разработали в Казахстане
Как отметили в МВД, законодательные поправки предусматривают:
- создание правовых основ государственной политики в сфере противодействия торговле людьми;
- приведение в соответствие с международными стандартами некоторых определений;
- закрепление уполномоченных органов, вопросов межведомственной координации и взаимодействия;
- закрепление компетенции других государственных органов и организаций, являющихся субъектами противодействия; защиту прав и оказание помощи иностранным жертвам торговли;
- обеспечение защиты прав несовершеннолетних потерпевших и выполнение других международных обязательств.
Документ определяет такие понятия как торговля людьми, торговля несовершеннолетними и эксплуатация человека.
Действие закона распространяется на граждан РК, кандасов, а также постоянно либо временно проживающих на территории республики иностранцев и лиц без гражданства, выявленных и идентифицированных в качестве жертв торговли людьми.
Противодействие торговли людьми основывается на следующих основных принципах:
- законности;
- приоритета обеспечения и защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;
- гласности;
- приоритета предупредительных мер;
- комплексности, системности, непрерывности противодействия торговле людьми совместными усилиями всех субъектов противодействия торговли людьми;
- определенности, непротиворечивости, последовательности и обоснованности;
- неотвратимости наказания за совершение преступлений, связанных с торговлей людьми;
- недопустимости дискриминации жертв торговли людьми, обеспечения их безопасности и оказания им помощи.
Предусматривается, что жертвы торговли людьми не могут подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства, гражданства, иммиграционного статуса или по любым иным обстоятельствам.