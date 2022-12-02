Проект закона о противодействии торговле людьми разработали в Казахстане

Министерство внутренних дел разработало проект закона "О противодействии торговле людьми", сообщает Zakon.kz.

Как отметили в МВД, законодательные поправки предусматривают:

создание правовых основ государственной политики в сфере противодействия торговле людьми;

приведение в соответствие с международными стандартами некоторых определений;

закрепление уполномоченных органов, вопросов межведомственной координации и взаимодействия;

закрепление компетенции других государственных органов и организаций, являющихся субъектами противодействия; защиту прав и оказание помощи иностранным жертвам торговли;

обеспечение защиты прав несовершеннолетних потерпевших и выполнение других международных обязательств.

Документ определяет такие понятия как торговля людьми, торговля несовершеннолетними и эксплуатация человека.

Действие закона распространяется на граждан РК, кандасов, а также постоянно либо временно проживающих на территории республики иностранцев и лиц без гражданства, выявленных и идентифицированных в качестве жертв торговли людьми.

Противодействие торговли людьми основывается на следующих основных принципах:



законности;

приоритета обеспечения и защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;

гласности;

приоритета предупредительных мер;

комплексности, системности, непрерывности противодействия торговле людьми совместными усилиями всех субъектов противодействия торговли людьми;

определенности, непротиворечивости, последовательности и обоснованности;

неотвратимости наказания за совершение преступлений, связанных с торговлей людьми;

недопустимости дискриминации жертв торговли людьми, обеспечения их безопасности и оказания им помощи.

Предусматривается, что жертвы торговли людьми не могут подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства, гражданства, иммиграционного статуса или по любым иным обстоятельствам.





В законопроекте также говорится, что жертвы торговли людьми подлежат защите от дальнейшей эксплуатации и ущерба и имеют право на доступ к специальным социальным услугам независимо от их способности или желания сотрудничать с правоохранительными органами.



При этом не допускается выдворение за пределы республики иностранцев и лиц без гражданства, выявленных и идентифицированных в качестве жертв торговли людьми на территории РК.

Также обеспечения конфиденциальности информации, относящейся к жертвам торговли людьми, всеми субъектами противодействия торговле людьми.



Кроме того, предусмотрена защита права на личную жизнь жертв торговли людьми путем сохранения конфиденциальности и добровольности принятия ими помощи или отказа.





Законопроект устанавливает задачи и совместные функции уполномоченных органов в противодействии торговле людьми, а также их права и обязанности.





Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 декабря.



