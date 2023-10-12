ПРАВМЕДИА: О проекте закона "О противодействии торговле людьми"

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Смотрите прямую трансляцию эфира ПРАВМЕДИА на тему "О проекте закона РК "О противодействии торговле людьми".

Вы узнаете:

Почему решили принять закон.

О действующем законодательстве в борьбе с торговлей людьми.

Как совершаются преступления в сфере торговли людьми.

Какова будет структура нового закона.

Как проходит обучение сотрудников ОВД по противодействию торговли людьми. Спикер: Жангали Кенбаев, начальник центра по подготовке специалистов по борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми Карагандинсой академии МВД им. Б. Бейсенова, к.ю.н., полковник полиции. Читайте также Упростить процедуру оформления ДТП хотят в Казахстане

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