ПРАВМЕДИА: О проекте закона "О противодействии торговле людьми"
Фото: pxhere
Смотрите прямую трансляцию эфира ПРАВМЕДИА на тему "О проекте закона РК "О противодействии торговле людьми".
Вы узнаете:
- Почему решили принять закон.
- О действующем законодательстве в борьбе с торговлей людьми.
- Как совершаются преступления в сфере торговли людьми.
- Какова будет структура нового закона.
- Как проходит обучение сотрудников ОВД по противодействию торговли людьми.
Спикер: Жангали Кенбаев, начальник центра по подготовке специалистов по борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми Карагандинсой академии МВД им. Б. Бейсенова, к.ю.н., полковник полиции.
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