Назначен новый аким Западно-Казахстанской области
"Назначить Наримана Турегалиева акимом Западно-Казахстанской области", – говорится в Указе президента.
Ранее Нариман Турегалиев был депутатом Сената Парламента РК от Западно-Казахстанской области.
С 13 июня 2019 года должность акима Западно-Казахстанской области занимал Гали Искалиев.
Нариман Турегалиев родился 19 июля 1964 года.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Джамбульский гидромелиоративно-строительный институт (1990)
Специальность "Инженер-экономист"
· Каспийский общественный университет (2004)
Специальность "Юрист"
Трудовой стаж:
· Рабочий совхоза "Есенсайский" Уральской области Тайпакского района (1981-1982);
· экономист спецхозобъединения села Узынколь Теректинского района (1991);
· главный экономист спецхозобъединения села Узынколь Теректинского района (1991-1995);
· сотрудник крестьянского хозяйства Теректинского района, село Узынколь (1995-1997);
· главный экономист с совмещением обязанностей снабженца производственного комплекса "Айтиево" Теректинского района, село Узынколь (1997-1999);
· директор крестьянского хозяйства "Акжол" Теректинского района, село Узынколь (1999-2001);
· начальник Теректинского районного отдела труда и социальной защиты населения, село Федоровка (2001-2002);
· директор дома-интерната общего типа, г. Уральск (2002-2003);
· заместитель начальника Управления занятости и социальной защиты населения ЗКО, г. Уральск (2003-2005);
· заместитель директора Департамента координации занятости и социальных программ ЗКО, г. Уральск (2005-2008);
· директор Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по ЗКО, Уральск (2008-2010);
· начальник Управления занятости и социальных программ Западно-Казахстанской области, г. Уральск (2010-2012);
· аким Акжаикского района ЗКО (2012-2015);
· заместитель акима Западно-Казахстанской области (12.07.2015-04.2016);
· аким города Уральска (04.2016-06.2017).