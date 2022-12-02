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Законодательство РК

Назначен новый аким Западно-Казахстанской области

Нариман Турегалиев Фото: senate.parlam.kz
2 декабря Нариман Турегалиев назначен акимом Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz

"Назначить Наримана Турегалиева акимом Западно-Казахстанской области", – говорится в Указе президента.  

Ранее Нариман Турегалиев был депутатом Сената Парламента РК от Западно-Казахстанской области.

С 13 июня 2019 года должность акима Западно-Казахстанской области занимал Гали Искалиев.

Нариман Турегалиев родился 19 июля 1964 года. 

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Джамбульский гидромелиоративно-строительный институт (1990)

Специальность "Инженер-экономист"

· Каспийский общественный университет (2004)

Специальность "Юрист"

Трудовой стаж:

· Рабочий совхоза "Есенсайский" Уральской области Тайпакского района (1981-1982);

· экономист спецхозобъединения села Узынколь Теректинского района (1991);

· главный экономист спецхозобъединения села Узынколь Теректинского района (1991-1995);

· сотрудник крестьянского хозяйства Теректинского района, село Узынколь (1995-1997);

· главный экономист с совмещением обязанностей снабженца производственного комплекса "Айтиево" Теректинского района, село Узынколь (1997-1999);

· директор крестьянского хозяйства "Акжол" Теректинского района, село Узынколь (1999-2001);

· начальник Теректинского районного отдела труда и социальной защиты населения, село Федоровка (2001-2002);

· директор дома-интерната общего типа, г. Уральск (2002-2003);

· заместитель начальника Управления занятости и социальной защиты населения ЗКО, г. Уральск (2003-2005);

· заместитель директора Департамента координации занятости и социальных программ ЗКО, г. Уральск (2005-2008);

· директор Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по ЗКО, Уральск (2008-2010);

· начальник Управления занятости и социальных программ Западно-Казахстанской области, г. Уральск (2010-2012);

· аким Акжаикского района ЗКО (2012-2015);

· заместитель акима Западно-Казахстанской области (12.07.2015-04.2016);

· аким города Уральска (04.2016-06.2017).

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