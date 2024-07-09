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Турецкая компания заинтересована в инвестировании в Западно-Казахстанскую область

Турецкая компания заинтересована в инвестировании в Западно-Казахстанскую область, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 12:40 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев провел встречу с представителями турецкого холдинга Fatinoglu, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи стороны обсудили возможность сотрудничества в рамках реализации проекта по созданию нового высокотехнологичного производства на территории Западно-Казахстанской области.

Турецкая компания заинтересована в инвестировании в Западно-Казахстанскую область, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 12:40

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Нариман Турегалиев отметил, что областной акимат готов оказать всестороннюю поддержку в реализации обсуждаемого проекта и сообщил, что в настоящее время на территории ЗКО работают семь предприятий с привлечением турецкого капитала.

Турецкая компания заинтересована в инвестировании в Западно-Казахстанскую область, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 12:40

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Привлечение инвестиций в регионы находится на особом контроле главы государства. Наша область активно сотрудничает с компаниями Турецкой Республики, товарооборот по итогам 2023 года составил 321,5 млн долларов, экспорт – 303,4 млн долларов, импорт – 18 млн долларов. Несомненно, мы заинтересованы в реализации ваших инициатив по созданию нового высокотехнологичного производства на территории нашей области. Со своей стороны, мы готовы оказать всестороннюю поддержку в реализации ваших идей", – сказал аким области.
Турецкая компания заинтересована в инвестировании в Западно-Казахстанскую область, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 12:40

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Он также подчеркнул, что вхождение холдинга в регион имеет перспективное значение в плане трансферта новых технологий, создания новых рабочих мест, что в целом окажет положительное влияние на экономику региона.

Турецкая компания заинтересована в инвестировании в Западно-Казахстанскую область, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 12:40

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Стоит отметить, что холдинг Fatinoglu входит в топ-рейтинг компаний-экспортеров Турции как один из крупнейших производителей сантехники и радиаторов на мировом рынке.

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