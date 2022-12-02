"Цербер" в Казахстане: что надо знать о симптомах
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В Казахстане в ноябре текущего года в результате полногеномного секвенирования установлена циркуляция коронавирусной инфекции вируса "омикрон-штамма", из них в 0,5% обнаружена субгенетическая линия BQ.1.1 – "Цербер", в 99,5% – другие варианты "Омикрона", сообщает Zakon.kz.
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК, мутировавший "Цербер" в настоящее время выявлен в более чем 65 странах, в том числе в России, США, странах Европы.
"Симптомы нового штамма "Цербер" несильно отличаются от предыдущих подвидов "Омикрона". Болезнь чаще всего протекает в легкой форме в виде острого респираторного заболевания. Могут быть повышенная температура, суставные боли, небольшой насморк, слабость, у некоторых случаются кишечные расстройства. Штамм отличается повышенной заразностью, но при этом не представляет особой опасности", – говорится в сообщении.
Как отмечается, диагностика и лечение больных не отличаются от других штаммов COVID-19.
"Способом защиты от инфекции является завершенный курс вакцинации и ревакцинации против COVID-19".Пресс-служба КСЭК
30 ноября 2022 года на заседании МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции в РК сообщили, что высокозаразный штамм коронавируса "Цербер" распространяется в Казахстане.
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