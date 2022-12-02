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Нуржан Нуржигитов остался акимом Жамбылской области

Нуржан Нуржигитов Фото: gov.kz
Нуржан Нуржигитов остался акимом Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

"Назначить Нуржигитова Нуржана Молдияровича акимом Жамбылской области", – говорится в указе президента.

Нуржан Нуржигитов родился 31 марта 1967 года. 

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Ленинградский сельскохозяйственный институт (1991)

Специальность "Инженер-механик"

· Жамбылский гуманитарный технический университет (2008)

Специальность "Экономист"

Трудовой стаж:

· механик колхоза им. М. Горького Жуалынского района Жамбылской области (1991-1992);

· главный инженер агрообъединения им. Толе би Жуалынского района (1992-1996);

· специалист, главный специалист отдела сельского хозяйства аппарата акима Жуалынского района (1996-1997);

· главный специалист отдела экономики аппарата акима Жуалынского района (1997-2003);

· заведующий общим отделом аппарата акима Жуалынского района (2003-2006);

· начальник отдела предпринимательства акимата Жуалынского района (2006-2008);

· главный инспектор акима области в отделе организационно-инспекторской и кадровой работы аппарата акима Жамбылской области (2008);

· заведующий отделом развития мониторинга качества оказания государственных услуг аппарата акима Жамбылской области (2008-2011);

· заместитель руководителя Департамента Агентства РК по делам государственной службы по Жамбылской области (2011-2014);

· руководитель Управления государственной службы и профилактики коррупции Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области (2014-2015);

· руководитель Управления сельского хозяйства Жамбылской области (08.2015-02.2018);

· руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области (23.02.2018-08.2019);

· аким Байзакского района Жамбылской области (08.2019-04.2021);

· заместитель акима Жамбылской области (04.2021-07.04.2022);

Нуржан Нуржигитов является акимом Жамбылской области с 7 апреля 2022 года. 

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