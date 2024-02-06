Нуржан Нуржигитов остался министром водных ресурсов

Нуржан Нуржигитов назначен министром водных ресурсов и ирригации, сообщает Zakon.kz.

"Указом главы государства Нуржигитов Нуржан Молдиярович назначен министром водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", – говорится в тексте указа.

Нуржан Нуржигитов родился в 1967 году. В 1991 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт, в 2008 году – Жамбылский гуманитарно-технический университет. Кандидат технических наук, почетный профессор Казахского национального аграрного университета.

Трудовую деятельность начал в 1991 году механиком в колхозе. В разные годы работал главным инженером агробизнеса им. Толе би, специалистом, главным специалистом аппарата акима Жуалынского района, заведующим отделом, руководителем отдела предпринимательства акимата Жуалынского района, главным инспектором, заведующим отделом аппарата акима Жамбылской области, заместителем руководителя департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области, руководителем управления, заместителем руководителя Департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области. Работал руководителем Управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области, руководителем Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области, занимал должность акима Байзакского района.



С апреля 2021 года работал заместителем акима Жамбылской области. С апреля 2022 года был акимом Жамбылской области.

Ранее стало известно, что глава Министерства просвещения Гани Бейсембаев также сохранил свой пост.

