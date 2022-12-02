На телеканале "Алматы" вышла первая серия фильма о январских событиях

В преддверии годовщины трагического января на телеканале "Алматы" вышла первая часть 5-серийного документального фильма в жанре журналистского расследования о большой трагедии, ставшей настоящим испытанием для всей страны.

По словам создателей проекта, авторский фильм в жанре журналистского расследования – попытка восстановить подробную хронологию январских событий и показать, как все было на самом деле, отбросив все догадки и вымыслы.



Как рассказали в Almaty.tv, в фильме представлены эксклюзивные интервью и ранее неизвестные факты, но, самое главное, воссоздана почасовая хронология протестов, вылившихся в кровавые беспорядки и ужасные погромы. Все это рассказывается и показывается из первых уст – участников, очевидцев, пострадавших и экспертов.

Поначалу митинги в казахстанских городах проходили мирно, но до тех пор, пока не стали появляться более навязчивые провокационные призывы всевозможных активистов и блогеров. Демонстрантов склоняли к более решительным действиям – сопротивлению полиции и беспорядкам.





Как отмечается в фильме, в соцсетях развернули настоящую кампанию с призывами выходить на улицы, приведшие впоследствии к трагическим событиям. 3 января на площади Республики в Алматы начали проходить первые митинги. Но ситуация в мегаполисе была относительно спокойной. На следующий день вечером акции протеста вспыхнули с новой силой.

"Мы шли сначала по улице Момышулы, потом по проспекту Абая и дошли до площади. По пути некоторые молодые люди провоцировали других, призывая к погромам. Со всех сторон люди прибывали, с пяти сторон прибывали. Их было слишком много. В какой-то момент отдельные группы лиц начали бить полицейских, которые стояли в оцеплении. Их прямо били и пинали. Увидев такой ужас, я не понимал, что происходит. Поддавшись эмоциям, разъяренная толпа начала крушить все подряд и поджигать автомобили. Вот так было. Мы попытались их остановить. Но было бесполезно. Попытаешься помочь полицейским, тебя самого могут избить", – рассказал один из участников событий тех дней.

По словам одного из очевидцев, когда они шли в сторону площади Республики, он уже тогда заметил молодых людей в черных куртках, которые переговаривались по рации.

"Увидев это, я подумал, откуда у них рации, может, взяли у омоновцев. Хотя, возможно, и сами принесли, не знаю. Телосложение у них было спортивное. Заметно, что ребята подготовленные. Крупные такие. Омоновцы простых парней скрутить могут в два счета. А те, наоборот, раскидывали омоновцев, использовали приемы борьбы. Они били их не только руками, но и камнями. Били всем, что попадалось под руки. Потом снимали с них форму, переодевались в нее и шли на площадь, будто они силовики", – поделился очевидец Берикказы Алимухаметов.

По официальным данным, за сутки в беспорядках приняли участие несколько десятков тысяч человек по всей стране. В их числе оказались и протестующие, которые поддались на провокации и незаконные призывы. Сами же бандиты этим воспользовались – во время неразберихи и суматохи они отбирали у сотрудников полиции и военнослужащих одежду, экипировку и спецсредства, чтобы замаскироваться и уйти. К такой тактике прибегают подготовленные наемники, считает казахстанский конфликтолог Талгат Калиев.

"Когда мы видим, как работали, как быстро перемещались эти группы по Алматы, и как они, на карте фактически можно увидеть, как вспыхивали огоньки, эти группы очень тщательно срежиссированы. У них был четкий спланированный план действий. И они знали, как правильно проводить захват, они знали, судя по всему, схемы зданий, внутреннее расположение". Талгат Калиев

По словам авторов фильма, 4 января в центре Алматы, по разным оценкам, собрались несколько десятков тысяч человек, в том числе те, у кого была другая миссия, не связанная с социальными и экономическими требованиями к властям, – они хотели взять штурмом здание акимата.

"В Казахстане нашлись политические силы, которые воспользовались протестами для того, чтобы сыграть в свою партию. Только благодаря сдержанности, правильному поведению и силе Токаева, его окружению удалось сдержать ситуацию под контролем. Потому что, я думаю, эти политические силы пытались дестабилизировать ситуацию и ввести страну в хаос, который потребует сильной руки, а они видели себя именно в качестве этой сильной руки", – заключил известный политтехнолог из Израиля Давид Эйдельман.

Премьера второй серии пройдет в следующий четверг, 8 декабря, на телеканале "Алматы".